Política

Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se posicionó en contra de la virtualidad y advirtió de un pésimo manejo del Gabinete Miralles ante la crisis actual.

Keiko Fujimori advirtió que su partido no daría el voto de confianza al Gabinete Miralles.
Keiko Fujimori advirtió que su partido no daría el voto de confianza al Gabinete Miralles.

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, advirtió que Fuerza Popular no otorgará el voto de confianza al Gabinete Miralles si no deroga de inmediato las medidas que imponen la virtualidad en los sectores educativo y laboral. “Me preocupa el pésimo manejo que han tomado en medio de las lluvias e inundaciones no se han movilizado y han tomado acciones muy tardías”, señaló Fujimori.

La lideresa del partido naranja señaló que las medidas que tomó el Gabinete Miralles sobre la crisis del combustible en torno a la educación es “facilista” y “afectan a los estudiantes”.

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

