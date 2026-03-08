Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se posicionó en contra de la virtualidad y advirtió de un pésimo manejo del Gabinete Miralles ante la crisis actual.
Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, advirtió que Fuerza Popular no otorgará el voto de confianza al Gabinete Miralles si no deroga de inmediato las medidas que imponen la virtualidad en los sectores educativo y laboral. “Me preocupa el pésimo manejo que han tomado en medio de las lluvias e inundaciones no se han movilizado y han tomado acciones muy tardías”, señaló Fujimori.
La lideresa del partido naranja señaló que las medidas que tomó el Gabinete Miralles sobre la crisis del combustible en torno a la educación es “facilista” y “afectan a los estudiantes”.
