México anunció que envió un nuevo cargamento de asistencia a Cuba una vez que regrese el buque de la Armada que partió el fin de semana con destino al país centroamericano. La presidenta Claudia Sheinbaum comunicó que el flujo de suministros continuará y que la llegada de la embarcación está prevista para el jueves 12 de febrero.

En paralelo, el Gobierno federal confirmó que las conexiones aéreas entre ambos países permanecen activas pese a la escasez de combustible en territorio cubano. La decisión se produce en un contexto de colapso energético en la isla, donde se anticipa que hasta el 64% del territorio podría quedar sin electricidad en momentos de mayor demanda.

¿Cómo se organizarán los nuevos envíos y qué papel tendrán las organizaciones civiles mexicanas?

La mandataria explicó que, tras el arribo del buque, se programará otro despacho de víveres e insumos. “Regresa el barco y se hará un segundo envío, y así se va a estar enviando”, señaló al referirse a la continuidad de la asistencia. Indicó que la ayuda seguirá su curso conforme retornen las embarcaciones que trasladan los suministros.

La mandataria también informó que diversas organizaciones civiles mexicanas realizan recolectas para apoyar al pueblo caribeño, afectado por el bloqueo de Estados Unidos. Prometió que buscará un enlace entre estos grupos y el Gobierno para integrar sus paquetes a los cargamentos coordinados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Además de alimentos y productos básicos, mencionó que la principal necesidad de la nación socialista es el combustible destinado al abastecimiento energético.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la posibilidad de mantener vuelos y apoyo a Cuba le genere tensiones con EE. UU.?

La presidenta sostuvo que las rutas aéreas continúan en funcionamiento debido a que las aeronaves cargan combustible en México antes de despegar hacia La Habana. “Se carga aquí y son vuelos que llegan allá; no está prohibido volar a la isla”, afirmó al explicar la operatividad de los trayectos. Varias aerolíneas suspendieron viajes luego de que la administración cubana informara que no cuenta con turbosina suficiente para el repostaje en su territorio.

Además, descartó que mantener las conexiones y el respaldo humanitario le genere un conflicto con Estados Unidos, que ha endurecido su política de bloqueo hacia el régimen castrista. De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil, Aeroméxico y Viva trasladaron 271.888 pasajeros hacia la isla el año pasado, lo que representó un incremento del 5,2%. Viva, responsable del 63% de los traslados en 2025, precisó que puede abastecer sus aeronaves en su base sin depender del suministro cubano.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Cuba en Ciudad de México activaron gestiones para reanudar envíos de petróleo a La Habana, luego de que el gobierno de Miguel Díaz-Canel perdiera a su principal proveedor tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y el control del crudo venezolano.