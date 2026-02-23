Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, tiempos de intervención y bloques temáticos

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, tiempos de intervención y bloques temáticos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió el formato del debate presidencial de las Elecciones Generales 2026, que se desarrollará en seis fechas distribuidas en dos jornadas y contará con la participación presencial obligatoria de los 36 candidatos inscritos.

El esquema contempla una presentación inicial, espacios de confrontación y réplicas, un segmento de preguntas ciudadanas y un mensaje final por aspirante, todos con tiempos estrictamente cronometrados para garantizar igualdad. Conoce más detalles en esta nota.

TE RECOMENDAMOS HERNANDO DE SOTO SERÁ EL NUEVO PREMIER | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Debate presidencial: reglas y formato

Se trata de un ciclo de debates dividido en dos grandes jornadas que se extenderán a lo largo de seis fechas. Cada fecha (sesión) tendrá una duración aproximada de 2 h 30 min.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Participarán un total de 36 candidatos presidenciales, distribuidos en 12 por día. Dentro de cada día, los candidatos están organizados en bloques de tres participantes para las intervenciones regulares. El orden de participación y los grupos serán determinados por sorteo público previo al evento.

Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo

Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril

Una de las principales reglas será la presencialidad obligatoria. Los 36 candidatos presidenciales inscritos deben participar de forma presencial en el debate. No está permitida la participación virtual ni el reemplazo por un candidato suplente o la fórmula vicepresidencial.

¿Cuánto tiempo tendrá cada candidato en el debate?

Cada sesión comenzará a las 8.00 p. m. y dura aproximadamente 2 h 30 min.

Los moderadores designados dirigirán cada jornada (diferentes equipos para cada ronda). En la primera fase, la moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, mientras que la segunda será conducida por Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

Para que todos los ciudadanos puedan observar el evento, se transmitirá el debate por JNE Media (televisión y plataformas digitales) sin franja electoral durante su realización, garantizando que no haya propaganda política mientras dure el debate.

Bloques temática del debate presidencial

El debate se divide en 4 bloques con tiempos específicos para cada candidato:

Bloque 1: Presentación y confrontación inicial

1 minuto para introducir sus propuestas

2 min 30 seg para réplicas, comentarios o preguntas dirigidas por el moderador

Bloque 2: Participación ciudadana

Los candidatos responden preguntas formuladas por ciudadanos desde distintas regiones

1 min 30 seg por candidato para su respuesta

Bloque 3: Debate temático profundo

1 min para exponer sobre el eje temático del día

2 min 30 seg para contestar preguntas o réplicas

Bloque 4: Mensaje final