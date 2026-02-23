HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Política

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, tiempos de intervención y bloques temáticos

 Se desarrollará en seis fechas distribuidas en dos jornadas y contará con la participación presencial obligatoria de los 36 candidatos inscritos.

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, tiempos de intervención y bloques temáticos
Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, tiempos de intervención y bloques temáticos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió el formato del debate presidencial de las Elecciones Generales 2026, que se desarrollará en seis fechas distribuidas en dos jornadas y contará con la participación presencial obligatoria de los 36 candidatos inscritos.

Únete a nuestro canal de política y economía

El esquema contempla una presentación inicial, espacios de confrontación y réplicas, un segmento de preguntas ciudadanas y un mensaje final por aspirante, todos con tiempos estrictamente cronometrados para garantizar igualdad. Conoce más detalles en esta nota.

TE RECOMENDAMOS

HERNANDO DE SOTO SERÁ EL NUEVO PREMIER | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

lr.pe

Debate presidencial: reglas y formato

Se trata de un ciclo de debates dividido en dos grandes jornadas que se extenderán a lo largo de seis fechas. Cada fecha (sesión) tendrá una duración aproximada de 2 h 30 min.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Participarán un total de 36 candidatos presidenciales, distribuidos en 12 por día. Dentro de cada día, los candidatos están organizados en bloques de tres participantes para las intervenciones regulares. El orden de participación y los grupos serán determinados por sorteo público previo al evento.

  • Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo
  • Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril

Una de las principales reglas será la presencialidad obligatoria. Los 36 candidatos presidenciales inscritos deben participar de forma presencial en el debate. No está permitida la participación virtual ni el reemplazo por un candidato suplente o la fórmula vicepresidencial.

¿Cuánto tiempo tendrá cada candidato en el debate?

Cada sesión comenzará a las 8.00 p. m. y dura aproximadamente 2 h 30 min.

Los moderadores designados dirigirán cada jornada (diferentes equipos para cada ronda). En la primera fase, la moderación estará a cargo de Claudia Chiroque y Fernando Carvallo, mientras que la segunda será conducida por Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.

Para que todos los ciudadanos puedan observar el evento, se transmitirá el debate por JNE Media (televisión y plataformas digitales) sin franja electoral durante su realización, garantizando que no haya propaganda política mientras dure el debate.

PUEDES VER: Debate presidencial 2026 se realizará en 6 fechas entre marzo y abril: ¿cómo será el formato?

lr.pe

Bloques temática del debate presidencial

El debate se divide en 4 bloques con tiempos específicos para cada candidato:

Bloque 1: Presentación y confrontación inicial

  • 1 minuto para introducir sus propuestas
  • 2 min 30 seg para réplicas, comentarios o preguntas dirigidas por el moderador

Bloque 2: Participación ciudadana

  • Los candidatos responden preguntas formuladas por ciudadanos desde distintas regiones
  • 1 min 30 seg por candidato para su respuesta

Bloque 3: Debate temático profundo

  • 1 min para exponer sobre el eje temático del día
  • 2 min 30 seg para contestar preguntas o réplicas

Bloque 4: Mensaje final

  • 1 min por candidato para cerrar su participación en esa sesión
Notas relacionadas
Ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación para Elecciones 2026

Ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación para Elecciones 2026

LEER MÁS
Elecciones Generales Perú 2026: ¿qué es la valla electoral y cómo funciona?

Elecciones Generales Perú 2026: ¿qué es la valla electoral y cómo funciona?

LEER MÁS
Elecciones Perú 2026: este es el monto que pagan por ser miembro de mesa

Elecciones Perú 2026: este es el monto que pagan por ser miembro de mesa

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

LEER MÁS
Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

LEER MÁS
Debate presidencial: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello se enfrentarán el 31 de marzo

Debate presidencial: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello se enfrentarán el 31 de marzo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, tiempos de intervención y bloques temáticos

Examen de admisión UNFV será el 29 de marzo: estas son las 60 carreras y vacantes disponibles para este 2026

CD Moquegua venció 1-0 a Deportivo Garcilaso y suma su primera victoria en la Liga 1 2026

Política

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Debate presidencial 2026 se realizará en 6 fechas entre marzo y abril: ¿cómo será el formato?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cómo será el debate presidencial 2026: reglas, formato, tiempos de intervención y bloques temáticos

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025