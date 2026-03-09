HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Putin asegura "apoyo inquebrantable" al hijo de Alí Jamenei: "Rusia seguirá siendo un socio fiable"

El Kremlin calificó los ataques contra Teherán como una “agresión armada” y afirmó que Mojtaba Jameneí, nuevo líder de Irán, deberá tener “gran coraje y dedicación”.

Putin expresó su apoyo al nuevo líder iraní.
Putin expresó su apoyo al nuevo líder iraní. | Composición LR | Betsy De Los Santos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin , felicitó este lunes a Mojtaba Jamenei tras su elección como nuevo líder supremo de Irán. A través de un comunicado publicado en el sitio web del Kremlin, reafirmó que el apoyo y la solidaridad con Teherán se mantienen inquebrantables.

El mandatario ruso afirmó que el ayatolá continuará con honor las labores realizadas por su padre y que logrará unir al pueblo iraní en este momento complejo. Finalmente, le deseó éxito en los desafíos que afrontará.

Desde el inicio de la guerra, Moscú y Teherán mantuvieron contacto frecuente. El último viernes, el mandatario ruso habló con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, a quien reiteró sus condolencias por la muerte del líder supremo.

En respuesta, Pezeshkian agradeció la solidaridad rusa y ofreció a Putin información detallada sobre la fase actual del conflicto.

Hezbolá jura lealtad al nuevo líder supremo iraní

El movimiento libanés Hezbolá expresó su lealtad este lunes a Mojtaba, hijo del ayatolá Ali Jamenei, quien falleció el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán.

En un comunicado, el grupo proiraní expresó sus felicitaciones y bendiciones al nuevo dirigente por su elección. Además, manifestó su respaldo y constancia en el camino. Hezbolá entró en la guerra de Medio Oriente hace una semana, cuando atacó a Israel para vengar la muerte de Jamenei.

China: “Nombramiento de líder iraní es asunto interno”

Desde Asia, el gobierno de Xi Jinping aseguró que la designación de Mojtaba Jamenei es un asunto interno y una decisión basada en su constitución, según el portavoz diplomático Guo Jiakun.

El vocero añadió que Pekín se opone a un ataque contra la nueva figura suprema, tras la amenaza lanzada por Israel.

