Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

Cuba enfrenta un duro golpe para el turismo con la escasez de combustible en el país, debido a la falta de petróleo, lo que ocasionó que diversas aerolíneas tomen drásticas decisiones en sus rutas hacia o desde La Habana.

El Gobierno de Xi Jinping se suma a Rusia y México al mostrar su respaldo a Cuba.
El Gobierno de Xi Jinping se suma a Rusia y México al mostrar su respaldo a Cuba. | Composición LR | AFP

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, liderado por Wang Yi, reafirmó este martes 10 de febrero de 2026 su apoyo irrestricto hacia Cuba frente a la escasez de crudo que viene sufriendo tras el bloqueo al comercio petrolero aplicado de Estados Unidos a la isla.

El anuncio oficial del gigante asiático se dio luego de que diversas aerolíneas suspendieran sus actividades en Cuba debido a la falta de combustible para aviones.

PUEDES VER: Crisis en Cuba: la presión de Donald Trump pone en duda la continuidad del régimen

China se opone a la injerencia de EE. UU.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, dijo, según recogió la agencia Reuters, que "China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y se opone a la injerencia extranjera", en referencia a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump a fines de enero de 2026.

Esta acción presidencial estadounidense aprueba la posibilidad de establecer aranceles adicionales a todo país que comercie "directa o indirectamente" petróleo con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, el cual califica esta acción como un atentado contra la economía de la isla.

"Siempre proporcionaremos apoyo y ayuda a la parte cubana en la medida de nuestras posibilidades", agregó el vocero de la diplomacia, mientras confirmó que no se había tomado conocimiento o registro de connacionales varados en La Habana.

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum busca reanudar el envío de petróleo a Cuba sin exponer a México a posibles sanciones de Donald Trump

Suspensión de vuelos en Cuba

Air Canada, la aerolínea más grande del país norteamericano, fue la primera empresa que anunció la suspensión de sus vuelos comerciales, el 9 de febrero de 2026, debido a la falta de combustible para sus aeronaves. Además, dijo que comenzará con la repatriación de "aproximadamente 3.000 clientes". A ella se sumaron las compañías Air Transat y WestJet, las cuales afirmaron que no realizarán rutas hacia La Habana hasta que la situación se regularice.

Asimismo, compañías estadounidenses, españolas y mexicanas, como American Airlines, Delta, Iberia y Aeroméxico, no suspendieron su itinerario por completo, pero realizaron ajustes, cancelando frecuencias individuales y gestionando escalas repentinas para evitar que más usuarios queden varados.

El pasado 9 de febrero, el Gobierno de Díaz-Canel anunció que nueve aeropuertos internacionales —La Habana, Varadero, Cienfuegos, Santa Clara, Camagüey, Cayo Coco, Holguín, Santiago de Cuba y Manzanillo— dejarán de contar con el combustible de aviación desde el 10 del presente mes hasta el próximo 11 de marzo de 2026, lo cual alertó a las entidades de aviación.

Diversas naciones han manifestado su preocupación sobre la situación actual de Cuba frente al bloqueo de Estados Unidos. Rusia y México, por su parte, condenaron esta acción y manifestaron su apoyo hacia la isla. En el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, desplegó dos buques con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para los ciudadanos cubanos.

