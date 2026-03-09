HOYSuscripcion LR Focus

Investigan en Nueva York como "acto terrorista" el lanzamiento de explosivos al rededor de la residencia de Zohran Mamdani

La comisionada estadounidense Jessica S. Tisch confirmó que los artefactos eran reales, no de broma. Además, un tercer dispositivo fue hallado en un vehículo cercano, llevando a evacuaciones temporales.

Zohran se refirió a la marcha antimusulmana vinculada al incidente y la calificó como una “vil protesta". Foto: Composición LR/AFP.
Zohran se refirió a la marcha antimusulmana vinculada al incidente y la calificó como una "vil protesta". Foto: Composición LR/AFP.

El lanzamiento de explosivos improvisados alrededor de la residencia oficial Gracie Mansion de Zohran Mamdani viene siendo investigado como un acto de terrorismo relacionado con el Estado Islámico (EI), según detalló el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). CNN reveló que se arrestó a dos hombres relacionados con el dispositivo, quienes admitieron estar inspirados en ISIS.

Por su parte, la comisionada Jessica S. Tisch informó que los resultados de las pruebas preliminares determinaron que estos no eran instrumentos de broma ni bombas de humo, sino explosivos improvisados que podrían haber causado lesiones graves o la muerte. Además, precisó que contenía la sustancia triperóxido de triacetona, conocida como TATP.

A través de un comunicado, el alcalde musulmán enfatizó que "este tipo de odio no tiene cabida. Es una afrenta a nuestra unidad" y también calificó de "perturbador" el uso de dispositivos para intentar herir a los ciudadanos.

PUEDES VER: Televisión local reporta que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, fue herido en guerra

lr.pe

Una acción de rechazo y discriminación

Mamdani identificó a los sospechosos por actos de terrorismo como Amir Balat e Ibrahim Kayyumi. Según explicó, existen videos en los que se observa a ambos individuos lanzando los artefactos. La autoridad contó que ni él ni su esposa, Rama Duwaji, se encontraban en la residencia cuando ocurrió el ataque.

Zohran se refirió a la marcha antimusulmana vinculada al incidente y la calificó como una "vil protesta arraigada en la supremacía blanca". Asimismo, recordó que, como primer islámico en ocupar el cargo en la ciudad, la intolerancia contra esta comunidad no es algo nuevo para él ni para más de un millón de musulmanes que viven en la gran manzana.

Radiografía del atentado

El hecho se dio mediante la concentración 'Stop the Islamic Takeover of New York City', que fue organizada por el activista de extrema derecha Jake Lang, quien denunció la supuesta "islamización" de la ciudad. Aunque esta manifestación solo reunió a unas 20 personas, según AFP, el peligro escaló ante la contramanifestación que congregó al menos a unas 125.

Tisch asegura que, alrededor de las 12.15 p. m. del sábado, un integrante del grupo de Lang roció con gas pimienta al lado contrario, lo que desbordó lo que hasta ese momento solo era un ambiente de tensión. Exactamente 20 minutos después, desde los afectados, se "lanzó un dispositivo encendido hacia el área" que aterrizó en un cruce peatonal.

La comisionada también describió cómo se dio la ejecución del segundo objeto, el cual, tras una pequeña disputa entre dos hombres, terminó en la calle y, aunque pareció emitir humo, no explotó. Ambos fueron detenidos, uno de ellos de 18 años y el otro de 19, y, según The New York Times, provendrían de Pensilvania.

Cabe resaltar que, el manifestante anti-Islam acusado de usar gas pimienta también fue arrestado, junto con otros tres, por presunta conducta desordenada y obstrucción del tráfico.

Habrían sido más de dos dispositivos

La Policía local informó el domingo que investiga un tercer artefacto hallado dentro de un vehículo estacionado a pocas cuadras al sur de la Mansión Gracie. La zona fue acordonada y se dispusieron evacuaciones limitadas en edificios cercanos mientras el escuadrón antibombas intervenía para la posterior evaluación.

Tras la inspección, los especialistas lo retiraron para realizar pruebas adicionales. Cerca de las 7 p. m., un Honda Civic relacionado con la investigación fue remolcado del lugar y, posteriormente, las autoridades reabrieron las calles que habían sido cerradas durante el operativo.

Descripción de los objetos

El cuerpo de expertos determinó en un análisis preliminar que los dos artefactos recuperados el sábado eran ligeramente más pequeños que un balón de fútbol. Jessica Tisch indicó que los dispositivos parecían frascos envueltos en cinta negra que contenían pernos, tornillos y una mecha artesanal.

Asimismo, el lanzado hacia un cruce peatonal habría sido fabricado con TATP, un explosivo altamente potente e inestable.

