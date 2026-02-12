Gobierno de Chile confirmó que enviará a Cuba ayuda humanitaria ante bloqueo de Estados Unidos

El gobierno de Gabriel Boric calificó la situación en La Habana como un "drama humanitario". | Composición LR

El gobierno de Gabriel Boric calificó la situación en La Habana como un "drama humanitario".

Durante una rueda de prensa, el canciller chileno Alberto van Klaveren indicó que el gobierno de Gabriel Boric Font prestará "ayuda humanitaria al pueblo de Cuba". El funcionario remarcó que el apoyo será canalizado a través de organismos multilaterales y distintos programas de Naciones Unidas. "Queremos hacerlo por la vía en que siempre ha trabajado el Ministerio de Relaciones Exteriores: mediante un fondo especial", expresó. La medida fue anunciada inicialmente por la ministra secretaria general Camila Vallejo.

Van Klaveren calificó la situación en La Habana como un "drama humanitario" y adelantó que recurrirán al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza para ejecutar el apoyo. Además, recordó que este mecanismo permitió realizar contribuciones a Ucrania y Gaza.

Trump endurece presión sobre Cuba

El presidente Donald Trump cerró el flujo petrolero venezolano hacia La Habana y advirtió que impondrá aranceles a los países que abastezcan energéticamente a la isla. Sin embargo, la Casa Blanca sigue sin informar a cuánto ascendería el gravamen. Las medidas del líder republicano profundizan la crisis del régimen de Miguel Díaz-Canel Bermúdez por el desabastecimiento de combustible. En ese contexto, la administración de Boric confirmó este jueves 12 de febrero que Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba, una nación sometida desde 1962 a un embargo estadounidense.

La actual emergencia hizo que los centros sanitarios suspendieran intervenciones quirúrgicas y restringieran el traslado ambulatorio de pacientes. En declaraciones a la prensa local, los médicos aseveraron que las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas y denunciaron la falta de analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas. Además, desde finales de 2024, la duración de los apagones aumentó de forma acelerada hasta alcanzar cortes de 21 horas. La red eléctrica cubana enfrenta fallas recurrentes por el envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible para generar energía.

Nuevas restricciones

El régimen de Díaz-Canel acusó a Trump de querer "asfixiar" la economía y reconoció en una conferencia de prensa que la isla caribeña no recibe suministro energético procedente del exterior desde diciembre de 2025 debido a las coerciones de Washington. En ese escenario, el mandatario cubano presentó un programa para enfrentar la actual emergencia.

Desde el lunes 9 entraron en vigor limitaciones en la venta de carburantes, la reducción de viajes interprovinciales por ómnibus y trenes, el cierre de hoteles y la disminución de la semana laboral a cuatro días, de lunes a jueves. Asimismo, se acortaron los horarios de estudio en las escuelas y las universidades adoptarán un sistema de clases semipresenciales.

México envía 814 toneladas de alimentos

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que mantiene gestiones diplomáticas con Estados Unidos para reanudar el suministro de petróleo a Cuba sin exponer a México a posibles sanciones anunciadas por Trump. También anunció que la nación azteca remitirá alimentos e insumos solicitados por La Habana.

Y este jueves 12 zarparon dos buques de la Armada mexicana hacia La Habana con más de 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal. Sheinbaum reconoció que permanecen pendientes más de 1.500 toneladas adicionales de leche en polvo y legumbres.

La jefa de Estado adelantó que, por ahora, únicamente se enviará apoyo de carácter humanitario. "Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo", apostilló. No descartó la posibilidad de sostener un contacto directo con Díaz-Canel.