HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Todo sobre la posible censura de José Jerí | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

Gobierno de Chile confirmó que enviará a Cuba ayuda humanitaria ante bloqueo de Estados Unidos

Seguirá el ejemplo de México. El gobierno de Gabriel Boric recurrirá al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza para ejecutar el apoyo a La Habana.

El gobierno de Gabriel Boric calificó la situación en La Habana como un "drama humanitario".
El gobierno de Gabriel Boric calificó la situación en La Habana como un "drama humanitario". | Composición LR

Durante una rueda de prensa, el canciller chileno Alberto van Klaveren indicó que el gobierno de Gabriel Boric Font prestará "ayuda humanitaria al pueblo de Cuba". El funcionario remarcó que el apoyo será canalizado a través de organismos multilaterales y distintos programas de Naciones Unidas. "Queremos hacerlo por la vía en que siempre ha trabajado el Ministerio de Relaciones Exteriores: mediante un fondo especial", expresó. La medida fue anunciada inicialmente por la ministra secretaria general Camila Vallejo.

Van Klaveren calificó la situación en La Habana como un "drama humanitario" y adelantó que recurrirán al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza para ejecutar el apoyo. Además, recordó que este mecanismo permitió realizar contribuciones a Ucrania y Gaza.

TE RECOMENDAMOS

PÉNDULO HEBREO: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y QUÉ PASA REALMENTE | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

lr.pe

Trump endurece presión sobre Cuba

El presidente Donald Trump cerró el flujo petrolero venezolano hacia La Habana y advirtió que impondrá aranceles a los países que abastezcan energéticamente a la isla. Sin embargo, la Casa Blanca sigue sin informar a cuánto ascendería el gravamen. Las medidas del líder republicano profundizan la crisis del régimen de Miguel Díaz-Canel Bermúdez por el desabastecimiento de combustible. En ese contexto, la administración de Boric confirmó este jueves 12 de febrero que Chile enviará ayuda humanitaria a Cuba, una nación sometida desde 1962 a un embargo estadounidense.

La actual emergencia hizo que los centros sanitarios suspendieran intervenciones quirúrgicas y restringieran el traslado ambulatorio de pacientes. En declaraciones a la prensa local, los médicos aseveraron que las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas y denunciaron la falta de analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas. Además, desde finales de 2024, la duración de los apagones aumentó de forma acelerada hasta alcanzar cortes de 21 horas. La red eléctrica cubana enfrenta fallas recurrentes por el envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible para generar energía.

PUEDES VER: La Antártida puede estar cubierta por hielo de hasta 4 km de espesor, pero no se compara con lo que hay cerca de Júpiter

lr.pe

Nuevas restricciones

El régimen de Díaz-Canel acusó a Trump de querer "asfixiar" la economía y reconoció en una conferencia de prensa que la isla caribeña no recibe suministro energético procedente del exterior desde diciembre de 2025 debido a las coerciones de Washington. En ese escenario, el mandatario cubano presentó un programa para enfrentar la actual emergencia.

Desde el lunes 9 entraron en vigor limitaciones en la venta de carburantes, la reducción de viajes interprovinciales por ómnibus y trenes, el cierre de hoteles y la disminución de la semana laboral a cuatro días, de lunes a jueves. Asimismo, se acortaron los horarios de estudio en las escuelas y las universidades adoptarán un sistema de clases semipresenciales.

PUEDES VER: Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

lr.pe

México envía 814 toneladas de alimentos

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que mantiene gestiones diplomáticas con Estados Unidos para reanudar el suministro de petróleo a Cuba sin exponer a México a posibles sanciones anunciadas por Trump. También anunció que la nación azteca remitirá alimentos e insumos solicitados por La Habana.

Y este jueves 12 zarparon dos buques de la Armada mexicana hacia La Habana con más de 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal. Sheinbaum reconoció que permanecen pendientes más de 1.500 toneladas adicionales de leche en polvo y legumbres.

La jefa de Estado adelantó que, por ahora, únicamente se enviará apoyo de carácter humanitario. "Obviamente, no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo", apostilló. No descartó la posibilidad de sostener un contacto directo con Díaz-Canel.

Notas relacionadas
Fuerte temblor de magnitud 6,2 remeció Ovalle en Chile, según el CSN de la Universidad de Chile

Fuerte temblor de magnitud 6,2 remeció Ovalle en Chile, según el CSN de la Universidad de Chile

LEER MÁS
Este país de América Latina busca romper récord con uno de los 'ríos artificiales' más grandes del mundo para llevar agua a sus zonas secas

Este país de América Latina busca romper récord con uno de los 'ríos artificiales' más grandes del mundo para llevar agua a sus zonas secas

LEER MÁS
En la mira de EE.UU. y China, este país de América Latina superará a Perú con una histórica producción de cobre en el mundo en 2033

En la mira de EE.UU. y China, este país de América Latina superará a Perú con una histórica producción de cobre en el mundo en 2033

LEER MÁS
China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

China ratifica firme apoyo a Cuba "en la defensa de su soberanía y seguridad nacional" tras bloqueo de EE. UU.

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Senado de Argentina aprueba reforma laboral de Milei que busca flexibilizar condiciones de trabajo: sindicatos rechazan la ley

Senado de Argentina aprueba reforma laboral de Milei que busca flexibilizar condiciones de trabajo: sindicatos rechazan la ley

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Fuerte temblor de magnitud 6,2 remeció Ovalle en Chile, según el CSN de la Universidad de Chile

Fuerte temblor de magnitud 6,2 remeció Ovalle en Chile, según el CSN de la Universidad de Chile

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presos condenados por crimen organizado no podrán reducir su pena con trabajos ni estudios

Productor de ‘La Manada’ dedica emotivo mensaje a Laura Spoya y revela detalles sobre su estado de salud tras accidente: “Hay vértebras comprometidas”

Gobierno de Chile confirmó que enviará a Cuba ayuda humanitaria ante bloqueo de Estados Unidos

Mundo

Senado de Argentina aprueba reforma laboral de Milei que busca flexibilizar condiciones de trabajo: sindicatos rechazan la ley

Delcy Rodríguez anuncia que "en algún momento" viajará a Estados Unidos luego de reunirse con secretario de Trump en Venezuela

Gobierno declara el norte de Colombia en emergencia económica por inundaciones que afectan a más de 200.000 personas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Deuda de López Aliaga con la Sunat representa solo el 0.34% de su fortuna

Milagros Jáuregui: Fiscalía realiza visita inopinada a albergue 'La Casa del Padre' para constatar situación de menores

José Jerí y una audiencia privada con el Papa León XIV: ¿cuándo viajará a Roma?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025