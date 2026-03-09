HOYSuscripcion LR Focus

Televisión local reporta que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, fue herido en guerra

Fuentes cercanas a Irán International señalaron que algunos miembros de la Asamblea de Expertos objetaron la elección de Mojtaba , al considerar que podría reforzar la percepción de un poder hereditario en la República Islámica.

La televisión estatal iraní aseguró que el hijo de Jamenei está herido.
La televisión estatal iraní aseguró que el hijo de Jamenei está herido. | Composición LR | Betsy De Los Santos

Mojtaba Jamenei fue herido en la guerra protagonizada por Estados Unidos, Irán e Israel. Así lo aseguró el medio Iran International, citando a la televisión estatal del país. Aunque no especificaron con exactitud su estado actual, lo único que se pudo conocer es que la información se brindó horas después de que fuera nombrado nuevo líder supremo.

El presentador del canal de noticias en Medio Oriente indicó que Motjaba no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra. Además, destacó que habla inglés con fluidez y que ha realizado estudios de Psicología.

Putin asegura "apoyo inquebrantable" al hijo de Alí Jamenei: "Rusia seguirá siendo un socio fiable"

Algunos miembros no fueron convocados para elegir líder a Mojtaba Jamenei

Mohsen Heidari, miembro de la Asamblea de Expertos de Irán, aseguró que él y otros clérigos no fueron informados de la reunión presencial para elegir a Mojtaba Jamenei, pese a encontrarse en Qom.

Heidari afirmó que más de dos tercios de los 88 miembros del organismo asistieron a la sesión celebrada este domingo, con lo que se alcanzó el quórum necesario para votar. De ser correctos esos datos, al menos 59 participaron en la reunión y alrededor de 50 respaldaron a Jamenei.

Fuentes cercanas a las discusiones dijeron a Irán International que algunos miembros de la Asamblea objetaron la elección de Mojtaba, al considerar que designar al hijo del difunto líder podría reforzar la percepción de un poder hereditario en la República Islámica.

Nuevo ataque de Estados Unidos contra presunta embarcación con droga deja 6 "narcoterroristas" muertos en el Pacífico Oriental

Trump no “está contento” tras elección de nuevo líder iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes al diario New York Post que “no está contento” con el nombramiento del ayatolá Mojtaba Jamenei para reemplazar a su padre, asesinado el 28 de febrero.

En declaraciones a ABC News, Trump afirmó que el nuevo líder deberá “poner en orden su situación”; de lo contrario, “no durará mucho”. Añadió: “Queremos evitar volver a esta situación cada 10 años, sobre todo si no hay un presidente como yo para impedirlo”.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió la semana pasada en X que cualquier sucesor que intente “destruir a su país, al mundo libre y a los países de la región” será un objetivo inequívoco de eliminación.

