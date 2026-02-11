HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Miles de agricultores con tractores protestan en Madrid contra el acuerdo entre UE y Mercosur: "Consumirán productos de peor calidad"

El presidente Pedro Sánchez afirmó ante el Congreso que las cláusulas aprobadas por el Parlamento Europeo permitirán suspender la entrada de productos sudamericanos en caso de que afecten el mercado del Viejo Continente.

Agricultores europeos aseguraron que el acuerdo con el Mercosur podría ser perjudicial para el sector primario.
Agricultores europeos aseguraron que el acuerdo con el Mercosur podría ser perjudicial para el sector primario.

Cerca de 8.000 agricultores y ganaderos tomaron las calles de Madrid para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A las marchas se sumaron aproximadamente 500 tractores, que recorrieron el trayecto entre la plaza Colón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras partir de municipios como Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey.

Los manifestantes aseveraron que el convenio generará una "competencia desleal" y amenazará la "soberanía alimentaria". Además, portaban pancartas con lemas como "el campo español no se vende". Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez afirmó ante el Congreso de España que las cláusulas de salvaguarda aprobadas por el Parlamento Europeo permitirán suspender o restringir las importaciones procedentes del bloque sudamericano si afectan el mercado del Viejo Continente.

Cuestionan convenio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

Colectivos como la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) promovieron las acciones reivindicativas y aseguraron que el acuerdo con el Mercosur podría ser perjudicial para el sector primario. "Consumirían productos de peor calidad. Vamos a perder la soberanía alimentaria. No habrá competencia y perderán la libertad de elegir los productos que quieran llevar a su casa", declaró ante la prensa el vocero de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera.

También salieron a las calles para rechazar los recortes previstos en la próxima Política Agrícola Común, que implicarían una reducción de alrededor del 22% respecto al presupuesto actual para el periodo 2028-2034. Los agricultores europeos sostienen que las naciones sudamericanas no respetan las normas medioambientales y sociales de la UE y, según indican, esa brecha regulatoria permite vender mercancías a precios más bajos.

Europa se divide ante el pacto comercial con Sudamérica

El convenio, negociado durante más de 25 años, permitiría a la UE aumentar las exportaciones de vehículos, maquinaria, quesos, vinos y licores hacia Sudamérica, a cambio de facilitar la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja.

Aunque el tratado crearía la mayor zona de libre comercio, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que no respaldará el acuerdo sin garantías sólidas para el sector agrícola. Entre las demandas planteadas figura una cláusula de salvaguardia que permitiría suspender la eliminación de aranceles si se detectan desequilibrios. A la oposición se sumaron Polonia, Irlanda y Hungría, que consideran que la iniciativa contradice los intereses de los productores europeos.

Italia, que en un inicio rechazaba el pacto, cambió de postura. "Ofrece enormes beneficios y potencial", comentó el canciller Antonio Tajani en referencia a la alianza con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. España y Alemania estiman que el pacto diversificará las oportunidades comerciales en un contexto de competencia china y tensiones arancelarias con Estados Unidos.

Por el momento, la Eurocámara congeló al menos durante un año y medio la ratificación del tratado y llevó el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para revisar la legalidad del texto.

