HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Así será el DEBATE PRESIDENCIAL: horarios, fechas y participantes | #TLR

Política

Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo en vivo y qué candidatos participarán

El JNE definió la participación de los 36 candidatos presidenciales en el ciclo de debates rumbo a las Elecciones Generales 2026.

Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo en vivo y qué candidatos participarán
Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo en vivo y qué candidatos participarán

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el sorteo que definió la participación de los 36 candidatos presidenciales en el ciclo de debates rumbo a las Elecciones Generales 2026, el cual se desarrollará en seis fechas: 23, 24 y 25 de marzo, así como 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

Únete a nuestro canal de política y economía

En cada jornada participarán 12 postulantes, quienes expondrán y confrontarán sus propuestas en bloques temáticos con tiempos estrictamente cronometrados.

TE RECOMENDAMOS

HERNANDO DE SOTO SERÁ EL NUEVO PREMIER | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Debate presidencial 2026: fecha y hora

El ciclo de debate presidencial de las Elecciones Generales 2026 en el Perú ya tiene fechas y horarios oficiales definidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fechas del ciclo de debates:

  • Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo de 2026
  • Segunda jornada: 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2026

Hora de inicio: cada sesión está programada para comenzar a las 8.00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima.

Link para ver el debate presidencial 2026

Si te estás preguntando dónde ver en vivo el debate presidencial 2026, El evento será transmitido por JNE Media (canales oficiales y plataformas digitales) y cada sesión durará aproximadamente 2 h 30 min.

Link Canal de Youtube JNE click AQUÍ

Estos son los candidatos que participarán del debate presidencial

Para el debate presidencial de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, participarán los 36 candidatos presidenciales oficialmente inscritos, organizados en bloques de tres por día durante seis fechas entre 23 de marzo y 1 de abril de 2026.

Candidatos y fecha

30 de marzo

  • José Jaico (Perú Moderno)
  • George Forsyth (Somos Perú)
  • Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
  • Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
  • Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)
  • Carlos Espá (Sí Creo)
  • Yonhy Lescano (Cooperación Popular)
  • Walter Chirinos (PRIN)
  • Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)
  • Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)
  • Carlos Álvarez (País para Todos)
  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

31 de marzo

  • Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  • Mesías Guevara (Partido Morado)
  • Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
  • Paul Jaimes (Progresemos)
  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
  • Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)
  • Mario Vizcarra (Perú Primero)
  • Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú)
  • Vladimir Cerrón (Perú Libre)
  • Francisco Diez Canseco (Perú Acción)
  • Alfonso López Chau (Ahora Nación)

1 de abril

  • Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
  • Rafael Belaunde (Libertad Popular)
  • José Luna (Podemos Perú)
  • César Acuña (Alianza para el Progreso)
  • Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)
  • Rosario Fernández (Un Camino Diferente)
  • Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
  • Armando Massé (Partido Democrático Federal)
  • Alfonso López Chau (Ahora Nación) (si no repite)
  • Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
  • Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)
  • José Williams (Avanza País)
Notas relacionadas
Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

LEER MÁS
Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

LEER MÁS
Ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación para Elecciones 2026

Ubicación de los partidos políticos en la cédula de votación para Elecciones 2026

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

LEER MÁS
Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

LEER MÁS
Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete ministerial de Hernando de Soto este martes

Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete ministerial de Hernando de Soto este martes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué resultados necesita Sporting Cristal ante 2 de Mayo para clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores?

Presidente Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Política

Presidente Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

Debate presidencial 2026: Marisol Pérez Tello, José Luna y Napoleón Becerra abrirán la jornada el 23 de marzo

Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello: ¿Cuándo se enfrentarán en debate presidencial?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

Debate presidencial 2026: Marisol Pérez Tello, José Luna y Napoleón Becerra abrirán la jornada el 23 de marzo

Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Marisol Pérez Tello: ¿Cuándo se enfrentarán en debate presidencial?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025