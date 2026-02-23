Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo en vivo y qué candidatos participarán

Debate presidencial 2026: cuándo es, a qué hora empieza, dónde verlo en vivo y qué candidatos participarán

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó el sorteo que definió la participación de los 36 candidatos presidenciales en el ciclo de debates rumbo a las Elecciones Generales 2026, el cual se desarrollará en seis fechas: 23, 24 y 25 de marzo, así como 30 y 31 de marzo y 1 de abril.

En cada jornada participarán 12 postulantes, quienes expondrán y confrontarán sus propuestas en bloques temáticos con tiempos estrictamente cronometrados.

Debate presidencial 2026: fecha y hora

El ciclo de debate presidencial de las Elecciones Generales 2026 en el Perú ya tiene fechas y horarios oficiales definidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fechas del ciclo de debates:

Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo de 2026

23, 24 y 25 de marzo de 2026 Segunda jornada: 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2026

Hora de inicio: cada sesión está programada para comenzar a las 8.00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima.

Link para ver el debate presidencial 2026

Si te estás preguntando dónde ver en vivo el debate presidencial 2026, El evento será transmitido por JNE Media (canales oficiales y plataformas digitales) y cada sesión durará aproximadamente 2 h 30 min.

Link Canal de Youtube JNE click AQUÍ

Estos son los candidatos que participarán del debate presidencial

Para el debate presidencial de las Elecciones Generales 2026 en el Perú, participarán los 36 candidatos presidenciales oficialmente inscritos, organizados en bloques de tres por día durante seis fechas entre 23 de marzo y 1 de abril de 2026.

Candidatos y fecha

30 de marzo

José Jaico (Perú Moderno)

George Forsyth (Somos Perú)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Carlos Espá (Sí Creo)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Walter Chirinos (PRIN)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

31 de marzo

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Paul Jaimes (Progresemos)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Marisol Pérez Tello (Primero la Gente)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Charlie Carrasco (Demócrata Unido Perú)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Francisco Diez Canseco (Perú Acción)

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

1 de abril