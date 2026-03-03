HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Los persas anunciaron también su ofensiva con drones de combate contra una base militar estadounidense en Qatar.

Las Fuerzas de Defensa israelíes ratificaron daños estructurales en diversos edificios civiles debido a los proyectiles iraníes.
Las Fuerzas de Defensa israelíes ratificaron daños estructurales en diversos edificios civiles debido a los proyectiles iraníes. | Composición LR/AFP

El 3 de marzo de 2026, Irán ejecutó una ofensiva con misiles balísticos contra Tel Aviv en represalia por las incursiones de Estados Unidos e Israel hacia sus complejos nucleares. El balance inicial del Magen David Adom, el servicio nacional de emergencia y asistencia médica israelí, registra 12 lesionados, entre ellos una mujer de 40 años con heridas moderadas y 11 ciudadanos afectados por metralla de vidrio. Ante el estallido, el equipo de seguridad activó las alarmas sonoras, estableció perímetros de vigilancia y movilizó unidades de auxilio.

Las Fuerzas de Defensa israelíes ratificaron daños estructurales en diversos edificios civiles debido a los proyectiles iraníes. Este evento ocurre tras la muerte del líder Alí Jamenei durante operaciones previas en Teherán, acción que el gobierno persa utilizó como justificación para su despliegue bélico. La crisis regional experimenta un deterioro acelerado con represalias directas entre ambas naciones y un saldo previo de cientos de víctimas. Actualmente, las autoridades locales mantienen protocolos de protección estrictos para salvaguardar a la población frente a posibles escaladas adicionales en el conflicto.

PUEDES VER: Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Trump asegura que "todo ha sido destruido" en Teherán tras bombardeos

Otras ofensivas persas

Este martes, Teherán ejecutó también una ofensiva contra una base militar estadounidense en Qatar, además de diversos puntos en Tel Aviv. De acuerdo con el diario Shargh, las autoridades afirmaron que "los destructivos drones de combate de las fuerzas del ejército iraní apuntaron a las áreas militares del régimen sionista en los territorios ocupados y a las bases de EE.UU. en Al-Udeid".

Aunque el gobierno qatarí no reportó víctimas inmediatas, la precisión de las naves no tripuladas marca un punto de inflexión en esta cuarta jornada de hostilidades. Los persas mantienen vigentes sus amenazas de represalias más amplias si persiste la guerra sobre su territorio soberano.

PUEDES VER: Marco Rubio advierte que los "golpes más duros están por venir" contra Irán mientras precios de gas y petróleo mundial se disparan

Amenazas de ataque a la infraestructura económica de Medio Oriente

Irán advirtió que responderá con ataques hacia "todos los centros económicos" de Medio Oriente si persiste la guerra, según la agencia Isna. El general Ebrahim Jabari, integrante de los Guardianes de la Revolución, ratificó la determinación de su país frente a los bombardeos actuales.

El pronunciamiento incluye un riesgo directo para los mercados globales de energía y el tránsito de crudo. El militar señaló la vulnerabilidad de las rutas marítimas y anunció el cierre del estrecho de Ormuz que desestabiliza el comercio mundial.

El barril de Brent ya superó los 85 dólares, su cifra más alta desde julio de 2024, debido a la incertidumbre geopolítica. Esta volatilidad refleja el temor de los inversionistas ante una crisis energética de gran escala en el golfo Pérsico. La estabilidad financiera internacional permanece en vilo mientras la tensión militar escala y las intimidaciones sobre los recursos estratégicos se tornan más severas.

