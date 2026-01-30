HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue en VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
EN VIVO

Tomás Gálvez blinda a Jerí: No levantará secreto de comunicaciones | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Presidente de Cuba denuncia que Trump pretendería "asfixiar" la economía de la isla con posible política arancelaria

La orden ejecutiva de Donald Trump abre la posibilidad de imponer aranceles adicionales a aquellos países que negocien o exporten petróleo hacia Cuba.

La medida de Donald Trump, criticada por Miguel Díaz-Canel, permite a EE. UU. imponer aranceles a los países que comercien petróleo con Cuba.
La medida de Donald Trump, criticada por Miguel Díaz-Canel, permite a EE. UU. imponer aranceles a los países que comercien petróleo con Cuba. | Composición LR

Por medio de un mensaje publicado en X (antes Twitter), Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, afirmó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, pretendería atentar contra la economía de la isla tras firmar una orden ejecutiva que permite a Washington la posibilidad de imponer aranceles a todo país que exporte directa o indirectamente petróleo a la isla.

De acuerdo con la Casa Blanca, esta medida, que entró en vigor el viernes 30 de enero, se aprobó con el argumento de "proteger la seguridad nacional y la política exterior de este país —EE. UU.—".

TE RECOMENDAMOS

EL FUJIMORISMO VA AHORA POR EL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Cuba empieza ejercicios militares para defenderse de la "ofensiva hegemónica" desarrollada por Estados Unidos

lr.pe

Cuba denuncia nueva "agresión" de EE. UU.

"Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba", exclamó Miguel Díaz-Canel, en referencia a la última orden ejecutiva firmada por Washington que busca limitar el comercio petrolero con la isla.

De acuerdo con Trump, esta nueva medida, que entró en vigor de inmediato, otorga poder al país norteamericano para "imponer una tasa arancelaria 'ad valorem' adicional a los bienes importados a los Estados Unidos que sean productos de cualquier otro país que directa o indirectamente venda o de otra manera proporcione petróleo a Cuba", medida que el sucesor de Raúl Castro calificó como una evidencia de "la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".

En ese sentido, el gobernante cubano cuestionó los argumentos de antaño que pretendían desmentir que en Cuba había un bloqueo económico, indicando que esta acción evidencia aún más las trabas que coloca a dedo el gigante capitalista. "¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple 'embargo en el comercio bilateral'?", enfatizó.

PUEDES VER: Trump estaría buscando personas con información privilegiada en Cuba para derrocar a Miguel Díaz antes de fin de año, según WSJ

lr.pe

Legislador republicano responde a Díaz-Canel

En el tuit publicado por el mandatario de Cuba, el republicano y miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. Carlos Antonio Giménez afirmó que la gestión de Díaz-Canel se encargó de "destruir a Cuba a través de su profunda incompetencia y mediocridad".

Sin dar cabida a los bloqueos económicos desplegados por años desde Estados Unidos, el congresista oficialista replicó la amenaza de Donald Trump, afirmando que este "cumple su palabra" y que "les queda muy poco". "En vez de ayudar al pueblo, ustedes humillan, reprimen, encarcelan y pisotean al cubano", enfatizó.

Tras su operación militar en Venezuela, Trump cortó toda relación comercial y de financiamiento entre el país caribeño y Cuba, advirtiendo, a su vez, que podría realizar una acción similar en la isla, que, según The Wall Street Journal, podría realizarse antes de fin de año.

Notas relacionadas
Trump aprueba decreto que autorizaría imponer aranceles a los países que venden petróleo a Cuba

Trump aprueba decreto que autorizaría imponer aranceles a los países que venden petróleo a Cuba

LEER MÁS
China promete “apoyo y asistencia” a Cuba y exige a EE. UU. levantar el bloqueo y las sanciones

China promete “apoyo y asistencia” a Cuba y exige a EE. UU. levantar el bloqueo y las sanciones

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

LEER MÁS
Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

LEER MÁS
Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

Universidad de China supera a Harvard y se convierte en líder mundial en producción científica e investigación, según nuevo ranking

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

LEER MÁS
Irán amenaza con "atacar de inmediato" bases y portaaviones de Estados Unidos si son atacados

Irán amenaza con "atacar de inmediato" bases y portaaviones de Estados Unidos si son atacados

LEER MÁS
Este país rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

Este país rompe el récord de Argentina y lo supera en exportaciones de limones a potencias como EE.UU. y China, con más de 300.000 toneladas

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Mundo

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

Donald Trump ordena reabrir el espacio aéreo de Venezuela luego de conversar con Delcy Rodríguez

Elecciones Costa Rica 2026: conoce a los candidatos presidenciales favoritos y cuáles son sus propuestas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025