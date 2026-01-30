Presidente de Cuba denuncia que Trump pretendería "asfixiar" la economía de la isla con posible política arancelaria

La medida de Donald Trump, criticada por Miguel Díaz-Canel, permite a EE. UU. imponer aranceles a los países que comercien petróleo con Cuba. | Composición LR

La medida de Donald Trump, criticada por Miguel Díaz-Canel, permite a EE. UU. imponer aranceles a los países que comercien petróleo con Cuba. | Composición LR

Por medio de un mensaje publicado en X (antes Twitter), Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, afirmó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, pretendería atentar contra la economía de la isla tras firmar una orden ejecutiva que permite a Washington la posibilidad de imponer aranceles a todo país que exporte directa o indirectamente petróleo a la isla.

De acuerdo con la Casa Blanca, esta medida, que entró en vigor el viernes 30 de enero, se aprobó con el argumento de "proteger la seguridad nacional y la política exterior de este país —EE. UU.—".

TE RECOMENDAMOS EL FUJIMORISMO VA AHORA POR EL PODER JUDICIAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Cuba denuncia nueva "agresión" de EE. UU.

"Bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercien petróleo con Cuba", exclamó Miguel Díaz-Canel, en referencia a la última orden ejecutiva firmada por Washington que busca limitar el comercio petrolero con la isla.

De acuerdo con Trump, esta nueva medida, que entró en vigor de inmediato, otorga poder al país norteamericano para "imponer una tasa arancelaria 'ad valorem' adicional a los bienes importados a los Estados Unidos que sean productos de cualquier otro país que directa o indirectamente venda o de otra manera proporcione petróleo a Cuba", medida que el sucesor de Raúl Castro calificó como una evidencia de "la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".

En ese sentido, el gobernante cubano cuestionó los argumentos de antaño que pretendían desmentir que en Cuba había un bloqueo económico, indicando que esta acción evidencia aún más las trabas que coloca a dedo el gigante capitalista. "¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple 'embargo en el comercio bilateral'?", enfatizó.

Legislador republicano responde a Díaz-Canel

En el tuit publicado por el mandatario de Cuba, el republicano y miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. Carlos Antonio Giménez afirmó que la gestión de Díaz-Canel se encargó de "destruir a Cuba a través de su profunda incompetencia y mediocridad".

Sin dar cabida a los bloqueos económicos desplegados por años desde Estados Unidos, el congresista oficialista replicó la amenaza de Donald Trump, afirmando que este "cumple su palabra" y que "les queda muy poco". "En vez de ayudar al pueblo, ustedes humillan, reprimen, encarcelan y pisotean al cubano", enfatizó.

Tras su operación militar en Venezuela, Trump cortó toda relación comercial y de financiamiento entre el país caribeño y Cuba, advirtiendo, a su vez, que podría realizar una acción similar en la isla, que, según The Wall Street Journal, podría realizarse antes de fin de año.