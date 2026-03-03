La sucesión en Irán tras la muerte de Ali Jamenei: quién asume el poder y cómo funciona el sistema

Tras la muerte de Alí Jamenei, Ali Larijani y Masour Pezeshkian lideran la transición en Irán. | Composición LR | Jazmín Ceras

Tras la muerte de Alí Jamenei, Ali Larijani y Masour Pezeshkian lideran la transición en Irán. | Composición LR | Jazmín Ceras

Tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, el país decretó 40 días de luto nacional y una semana de feriado. Sin embargo, más allá del impacto emocional de su fallecimiento, persiste la incógnita sobre quién lo reemplazará y cómo afectará esto a la política interna.

Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores, declaró en una entrevista exclusiva para Al Jazeera que el nuevo encargado podría elegirse "en uno o dos días", una vez que avance el proceso constitucional de sucesión en la Asamblea de Expertos. No obstante, el reciente ataque contra la sede de este órgano en Qom podría alterar el cronograma previsto.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL Y MOSSUL LO ADVIERTEN: TIEMPOS OSCUROS EN EL PODER | ASTROMOOD

Según la Constitución local, tras la vacancia del cargo, un consejo colegiado provisional, compuesto por el presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes, asume las funciones del jefe hasta que la Asamblea de Expertos designe al sucesor.

Es de conocimiento público que Jamenei ya estaba elaborando listas de funcionarios de seguridad con el fin de ocupar su puesto de manera inmediata y evitar cualquier vacío en las altas esferas de poder. "Tuvo tiempo para asegurarse de que su sucesión estuviera organizada, y parece que lo hizo, ya que se sabe que dejó designados hasta cuatro niveles de sucesión en los cargos más importantes", explicó Rosa Meneses, investigadora especializada, a BBC Mundo.

¿Cómo se organiza el liderazgo en Irán?

Antes del conflicto en Medio Oriente, el líder supremo de Teherán era el ayatolá Alí Jamenei, acompañado por Ali Larijani como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Ali Shamkhani, quien recientemente falleció, ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Defensa, mientras que el presidente actual es Masoud Pezeshkian.

En una segunda línea se encontraban Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y Amir Nasirzadeh, ministro de Defensa.

Según Ángel Saz, director de Esade Center for Global Economy and Geopolitics, Irán se encuentra en un momento de gran incertidumbre a medio plazo. Existen amplias posibilidades de cambio, destacándose la influencia de miembros de la Guardia Revolucionaria o de exmiembros reconvertidos en políticos.

PUEDES VER: Gustavo Petro es denunciado por familia de menor tras divulgar datos de su historia clínica

Posibles sucesores del liderazgo

No hay un nombre definido de quién asumirá el liderazgo en Irán, pero en los últimos días se ha mencionado con frecuencia a Mushtaba Jamenei, el segundo hijo del ayatolá fallecido tras los ataques de EE. UU. e Israel.

Otra de las opciones que se barajan es Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, quien fue considerado en el cargo de antes de la ascensión del último titular.

Finalmente, una figura prominente que destaca es la de Alí Lariyani, actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Según la agencia Reuters, Lariyani gestiona una amplia gama de asuntos, desde las negociaciones nucleares hasta las relaciones regionales de Teherán y la violenta represión de las protestas internas.