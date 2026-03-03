Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el decisivo partido
El cuadro de Sullana se mide al popular club imperial por la fase prelimianar de la Copa Sudamericana 2026. Sin duda, un partido único que será clave en la temporada.
Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en un emocionante partido, este martes 3 de marzo desde las 9:00 pm, por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro, que se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo, será decisivo para avanzar a la fase de grupos del segundo torneo de clubes más importantes del continente. ESPN y Disney Plus transmitirá el importante duelo peruano.
Es importante destacar que el formato de la CONMEBOL Sudamericana indica qu se disputará a partido único sin posibilidad de revancha. Ambos equipos deberán esforzarse al máximo en el terreno de juego, ya que solamente uno seguirá con vida a nivel internacional.
¿Dónde ver Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana?
El imperdible partido entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se jugará en Mansiche de Trujillo, con una capacidad para 25 mil espectadores, pero los hinchas que no asistan pueden ver este choque directo por ESPN y Disney Plus. Además, La República Deportes cubrirá las incidencias y el minuto a minuto.
¿A qué hora ver Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por la Copa Sudamericana?
Nadie quiere perderse este cruce directo por la clasificación a la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.
- Perú: 9:00 pm
- Colombia: 9:00 pm
- Ecuador: 9:00 pm
- Argentina: 11:00 pm
- Brasil: 11:00 pm
- Chile: 11:00 pm
¿Cómo llegan Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana?
Alianza Atlético se presenta a este encuentro luego de un empate sin goles contra ADT en la Liga 1. Por otro lado, Deportivo Garcilaso llega tras una reñida derrota de 3-2 ante Cienciano. Ambos conjuntos están decididos a revertir sus recientes resultados en el Torneo Apertura y asegurar su clasificación a torneos internacionales. Sin duda, aumentaría el prestigio del club a nivel internacional y el valor económico.