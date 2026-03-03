Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el decisivo partido

Deportivo Garcilaso se enfrenta a Alianza Atlético de Sullana por la Sudamericana. Diseño: Betsabet de Los Santos

Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en un emocionante partido, este martes 3 de marzo desde las 9:00 pm, por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Este encuentro, que se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo, será decisivo para avanzar a la fase de grupos del segundo torneo de clubes más importantes del continente. ESPN y Disney Plus transmitirá el importante duelo peruano.

Es importante destacar que el formato de la CONMEBOL Sudamericana indica qu se disputará a partido único sin posibilidad de revancha. Ambos equipos deberán esforzarse al máximo en el terreno de juego, ya que solamente uno seguirá con vida a nivel internacional.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana?

El imperdible partido entre Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso se jugará en Mansiche de Trujillo, con una capacidad para 25 mil espectadores, pero los hinchas que no asistan pueden ver este choque directo por ESPN y Disney Plus. Además, La República Deportes cubrirá las incidencias y el minuto a minuto.

¿A qué hora ver Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por la Copa Sudamericana?

Nadie quiere perderse este cruce directo por la clasificación a la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil: 11:00 pm

Chile: 11:00 pm

¿Cómo llegan Alianza Atlético y Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana?

Alianza Atlético se presenta a este encuentro luego de un empate sin goles contra ADT en la Liga 1. Por otro lado, Deportivo Garcilaso llega tras una reñida derrota de 3-2 ante Cienciano. Ambos conjuntos están decididos a revertir sus recientes resultados en el Torneo Apertura y asegurar su clasificación a torneos internacionales. Sin duda, aumentaría el prestigio del club a nivel internacional y el valor económico.