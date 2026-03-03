Daniel Urresti tras ser liberado por el TC: "Regreso para apoyar la campaña de Podemos Perú"

Daniel Urresti tras ser liberado por el TC: "Regreso para apoyar la campaña de Podemos Perú"

Tras tres años de prisión en el penal Castro Castro, ni bien Daniel Urresti salió en libertad se reunión con José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú, y anunció ante la prensa que se apoyará a la campaña de este partido político.

Si bien no respondió preguntas de los medios, brindó unas palabras en las que aseguró que su regreso es "físico", pues "mentalmente" nunca se fue de Podemos.

"Ingresamos al mes decisivo donde se elegirá a los que participarán en la segunda vuelta. Hasta el momento solo ha sido un ensayo. Esperamos impulsarnos lo suficiente para que el 28 de julio Pepe Luna sea el presidente", dijo.

En ese supuesto escenario, aseguró, estaría dispuesto a asumir un cargo en el gabinete como ministro del Interior.