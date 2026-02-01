HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

"Tengo gran preocupación": Papa León XIV pide paz ante las crecientes tensiones entre EE. UU. y Cuba

El Papa León XIV aseguró que ve “con gran preocupación” las crecientes tensiones entre EE. UU. y Cuba y llamó a un diálogo sincero y efectivo para evitar violencia, sufrimiento y una mayor crisis humanitaria en la región caribeña.

Papa León XIV aboga por la paz en el mundo.
Papa León XIV aboga por la paz en el mundo. | AFP

El Papa León XIV afirmó este domingo que ha recibido “informes con gran preocupación” sobre el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, y urgió a ambas naciones a comprometerse con un “diálogo sincero y efectivo” que prevenga la violencia y el sufrimiento de la población cubana.

En declaraciones tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Pontífice subrayó que los conflictos internacionales —especialmente los que involucran potencias globales— requieren soluciones diplomáticas y no confrontación, señalando que la paz y el bienestar de los pueblos deben prevalecer sobre los intereses políticos o estratégicos.

PUEDES VER: “Mientras yo respire, la voy a seguir buscando”: Madre buscadora de Jalisco

lr.pe

El llamado del Papa al diálogo y a evitar la violencia

El Papa León XIV insistió que la escalada de tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba —marcada recientemente por medidas de presión económica desde Washington— no debe transformarse en un enfrentamiento mayor.

“El diálogo sincero y efectivo”, dijo el Pontífice, “es el único camino para evitar más violencia y sufrimiento para el pueblo cubano”, un llamado que hizo al unísono con obispos cubanos que también han pedido medidas que respeten la dignidad humana.

León XIV destacó que la confrontación directa puede agravar la fragilidad social y económica de la isla, e instó a líderes mundiales y responsables políticos a priorizar la diplomacia y soluciones pacíficas que fortalezcan la estabilidad regional.

PUEDES VER: Irán declara a las fuerzas armadas de la Unión Europea como 'grupos terroristas' tras sanciones

lr.pe

Contexto de la tensión y referencias papales previas a la paz

El contexto de la advertencia del Papa incluye recientes anuncios de aranceles de Estados Unidos a importaciones de países que suministran petróleo a Cuba, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, aliado clave de La Habana; acciones que La Habana calificó como una amenaza extraordinaria.

Además de referirse a este conflicto específico, León XIV ha venido reiterando en múltiples oportunidades que la guerra y la violencia “han vuelto a estar de moda”, y ha pedido oraciones y esfuerzos por la paz global, subrayando que la dignidad humana y la solución pacífica de conflictos deben guiar a la comunidad internacional.

Este llamado se suma a otras exhortaciones recientes del Pontífice para que se cultive el diálogo con paciencia y respeto al bien común, tanto en el Caribe como en otras zonas de tensión mundial, reafirmando el papel de la Iglesia como promotora de reconciliación y justicia.

