Mundo

China promete “apoyo y asistencia” a Cuba y exige a EE. UU. levantar el bloqueo y las sanciones

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidió a Washington que cese inmediatamente las sanciones contra la isla y que deje de comprometer la paz en la región.

China reafirma su apoyo a Cuba y exige a Estados Unidos el levantamiento inmediato del bloqueo económico, en medio de crecientes tensiones diplomáticas.
China reafirma su apoyo a Cuba y exige a Estados Unidos el levantamiento inmediato del bloqueo económico, en medio de crecientes tensiones diplomáticas. | Foto: AFP

China se comprometió este martes a brindar “apoyo y asistencia” a Cuba frente a las crecientes presiones de Estados Unidos y exigió a Washington que ponga fin de inmediato al bloqueo económico y a las sanciones contra la isla. El pronunciamiento se produjo en medio de un nuevo pico de tensión diplomática tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra La Habana.

Durante una rueda de prensa en Pekín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, expresó la “profunda preocupación” de su país por las acciones de EE. UU., al considerar que estas “comprometen la paz y la estabilidad regionales”, y reiteró el respaldo político y material de su país al gobierno cubano.

“China expresa su profunda preocupación y oposición a las acciones de Estados Unidos con respecto a Cuba”, afirmó Guo. “Instamos a Estados Unidos a que deje de comprometer la paz y la estabilidad regionales y levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba”, añadió.

lr.pe

Escalada de tensiones tras amenazas de Trump a La Habana

Las declaraciones de Pekín se producen después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendiera el último sábado la preparación militar del país como mecanismo de disuasión ante una posible agresión estadounidense. Trump intensificó sus amenazas contra Cuba tras la operación militar en Caracas del pasado 3 de enero que culminó con la captura de Nicolás Maduro, principal aliado político de La Habana y su mayor proveedor de energía.

Durante esa incursión murieron 32 militares cubanos, algunos de los cuales integraban el equipo de seguridad de Maduro, un hecho que agravó la confrontación regional. Días después, Trump instó a Cuba a aceptar un “acuerdo” —sin precisar su contenido— y lanzó una advertencia directa: “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, ¡nada!”, afirmó a mediados de enero.

En ese contexto, el medio estadounidense Politico informó la semana pasada que la administración Trump evalúa la posibilidad de imponer un bloqueo naval para frenar todas las importaciones de petróleo hacia la isla, una medida que, de concretarse, supondría una escalada sin precedentes en la presión económica sobre el gobierno cubano.

lr.pe

China refuerza su defensa del orden internacional centrado en la ONU

En paralelo a su respaldo a Cuba, el presidente chino, Xi Jinping, reiteró esta semana la posición de su país a favor de un orden mundial basado en Naciones Unidas. Durante una reunión en Pekín con el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, Xi afirmó que China está dispuesta a “defender firmemente el sistema internacional que tiene a la ONU en su centro”.

Los comentarios de Xi fueron interpretados como una respuesta indirecta al anuncio de Trump de crear una nueva “Junta de Paz”, iniciativa que ha generado inquietud en varias capitales por el riesgo de que compita o debilite el papel de la ONU. Aunque China fue invitada a sumarse al nuevo mecanismo, Pekín no ha confirmado su participación y ha insistido en la centralidad del sistema multilateral existente.

“China está dispuesta a trabajar con Finlandia para defender firmemente el sistema internacional que tiene a Naciones Unidas en su centro”, señaló Xi, según un comunicado difundido por la televisión estatal CCTV, en un mensaje alineado con la postura que Pekín viene sosteniendo frente a las iniciativas diplomáticas impulsadas por Washington.

Acuerdo entre EE. UU. y Taiwán agrava fricciones con Pekín

La postura china también se ve tensionada por el reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y Taiwán, que incluye una reducción de aranceles a productos taiwaneses y compromisos de inversión por al menos US$250.000 millones en fábricas de semiconductores en suelo estadounidense. El pacto refuerza la alianza tecnológica entre Washington y Taipéi y reordena cadenas de suministro estratégicas vinculadas a la inteligencia artificial y la defensa.

“El propósito es traer el 40% de la cadena de suministro de semiconductores de Taiwán aquí”, afirmó el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, al subrayar que estos componentes son esenciales para la seguridad nacional estadounidense. El acuerdo ha sido celebrado por las autoridades taiwanesas, pero ha generado malestar en Pekín. China, que considera a Taiwán parte de su territorio, observa con inquietud cualquier acercamiento que fortalezca la posición internacional de la isla, especialmente en sectores sensibles como el de los chips.

