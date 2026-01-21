HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

México expresa su apoyo a Cuba tras amenaza de Donald Trump, un día después de que ministro ruso visite La Habana

Cuba también sostuvo una reunión con un representante del Gobierno chino, con quien ratificó el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales.

México, Rusia y China manifestaron recientemente su solidaridad con Cuba tras las acciones de Washington contra la isla.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó este miércoles su total respaldo al pueblo de Cuba tras recibir una amenaza del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien, de forma unilateral, decidió cortar toda relación comercial entre Venezuela, luego de su ataque a Caracas, y la isla del Caribe.

El pasado martes, el ministro del Interior de Rusia, en un acto de solidaridad, visitó La Habana, donde sostuvo un encuentro con el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel.

PUEDES VER: Cuba niega conversaciones con Estados Unidos y apunta a que debe darse bajo los "principios del Derecho Internacional"

lr.pe

Sheinbaum muestra apoyo a Cuba

"Si México puede ayudar a generar mejores condiciones para Cuba, siempre vamos a estar ahí. Es una relación con el pueblo cubano —que vive— en condiciones de mucha dificultad", señaló Sheinbaum en su rueda de prensa La Mañanera del 21 de enero, señalando que el apoyo podría radicar en petróleo y ayuda humanitaria, tras el bloqueo de Estados Unidos y el corte del envío de suministros por parte de Venezuela.

"—El petróleo— no es a costa, porque es muy poco realmente; de lo que se produce, es muy poco lo que se envía, pero es un apoyo solidario", agregó la mandataria, afirmando que esta política no es nueva y que México la ha adoptado desde que comenzó a regir el bloqueo a la isla por parte de Washington, en 1996.

La gobernante hizo hincapié en que presidentes anteriores, como Peña Nieto (2012-2018) y López Obrador (2018-2024), también brindaron apoyo humanitario a Cuba como acto de "fraternidad" y enfatizó que no existen razones para que esto tenga que ser diferente bajo su gestión. "Eso no tiene por qué desaparecer", señaló.

México se ha convertido en el principal distribuidor de petróleo de la isla. Tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Trump puso fin a las relaciones petroleras con Cuba, asegurando que ya no le llegará "petróleo ni dinero" por parte de Caracas y amenazando al Ejecutivo de "hacer un trato, antes de que sea demasiado tarde", sin precisar a qué se refería con esta advertencia.

PUEDES VER: Donald Trump advierte que Cuba dejará de recibir petróleo y dinero venezolano: "¡Ya no más!"

lr.pe

Ministro del Interior de Rusia visita Cuba

El pasado 20 de enero de 2026, el ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, hizo una visita oficial en Cuba, donde se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel, lo cual se llegó a interpretar, desde la vista internacional, como una especie de respaldo ante los ataques de Estados Unidos

"Recibimos en el Palacio de la Revolución al ministro del Interior de la Federación de Rusia, general de la Policía Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, a quien agradecí la sensibilidad de ese hermano país, de su Gobierno y del presidente Putin en los temas relacionados con Cuba", señaló Díaz-Canel a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Este 21 de enero, el mandatario también recibió al embajador chino, Hua Xin, con quien ratificó el fortalecimiento de sus relaciones. "Evaluamos la cooperación bilateral y revalidamos la voluntad común de acelerar la construcción de la Comunidad de Futuro Compartido entre ambos países", señaló el presidente por X.

