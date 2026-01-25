Cuba empieza ejercicios militares para defenderse de la "ofensiva hegemónica" desarrollada por Estados Unidos
Cuba llevó a cabo ejercicios militares este sábado, supervisados por Miguel Díaz-Canel, enfocados en la defensa aérea y la protección civil. Las maniobras se realizan ante crecientes tensiones con EE. UU.
Este sábado, Cuba llevó a cabo ejercicios militares supervisados por Miguel Díaz-Canel. Las maniobras incluyeron prácticas de defensa aérea, simulacros con tanques y formación de tropas en varias zonas de la isla. Estos entrenamientos se realizan en un contexto de tensión creciente con Estados Unidos, tras la intervención militar en Venezuela.
El gobierno cubano ha afirmado que estos ejercicios son parte de una estrategia de preparación ante posibles agresiones externas. Además de las prácticas de combate, también se llevaron a cabo simulacros de protección civil, con énfasis en la instalación de minas y la defensa de infraestructuras clave.
Reforzando la Defensa Nacional
Las maniobras en Cuba incluyeron simulacros con tanques y defensa antiaérea, así como entrenamientos en escenarios urbanos. Díaz-Canel y altos mandos militares supervisaron las actividades, que buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas externas.
Los ejercicios también involucraron a civiles y jóvenes en prácticas de defensa, una parte fundamental de la doctrina cubana de “guerra de todo el pueblo”. La participación de la población refleja la estrategia de integrar a todos los sectores en la defensa nacional.
Preparación ante Crisis Nacionales
Los simulacros también incluyeron prácticas de protección civil ante desastres y ataques con armas de destrucción masiva. Las autoridades cubanas dieron especial importancia a la formación en sanidad militar para mejorar la respuesta ante emergencias.
Este enfoque integral busca garantizar una respuesta eficiente no solo frente a posibles conflictos armados, sino también ante catástrofes naturales o ataques externos.
Aumento de tensiones con Estados Unidos
Los ejercicios se realizan en un contexto de tensiones crecientes con Estados Unidos, especialmente tras la reciente intervención en Venezuela. El gobierno cubano ha denunciado las políticas de agresión de Washington, incluyendo sanciones y acciones militares en la región.
Díaz-Canel ha reiterado que Cuba está preparada para defender su soberanía y que los ejercicios son una medida preventiva contra cualquier intento de injerencia extranjera. La defensa nacional sigue siendo una prioridad para el gobierno cubano.