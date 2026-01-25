HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Cuba empieza ejercicios militares para defenderse de la "ofensiva hegemónica" desarrollada por Estados Unidos

Cuba llevó a cabo ejercicios militares este sábado, supervisados por Miguel Díaz-Canel, enfocados en la defensa aérea y la protección civil. Las maniobras se realizan ante crecientes tensiones con EE. UU.

Miguel Díaz-Canel quiere reforzar la estructura militar de Cuba para enfrentar una "posible agresión externa".
Miguel Díaz-Canel quiere reforzar la estructura militar de Cuba para enfrentar una "posible agresión externa". | Composición LR

Este sábado, Cuba llevó a cabo ejercicios militares supervisados por Miguel Díaz-Canel. Las maniobras incluyeron prácticas de defensa aérea, simulacros con tanques y formación de tropas en varias zonas de la isla. Estos entrenamientos se realizan en un contexto de tensión creciente con Estados Unidos, tras la intervención militar en Venezuela.

El gobierno cubano ha afirmado que estos ejercicios son parte de una estrategia de preparación ante posibles agresiones externas. Además de las prácticas de combate, también se llevaron a cabo simulacros de protección civil, con énfasis en la instalación de minas y la defensa de infraestructuras clave.

TE RECOMENDAMOS

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

PUEDES VER: Donald Trump amenaza a Canadá con aplicar un "arancel del 100%" si llega a un acuerdo comercial con China

lr.pe

Reforzando la Defensa Nacional

Las maniobras en Cuba incluyeron simulacros con tanques y defensa antiaérea, así como entrenamientos en escenarios urbanos. Díaz-Canel y altos mandos militares supervisaron las actividades, que buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas externas.

Los ejercicios también involucraron a civiles y jóvenes en prácticas de defensa, una parte fundamental de la doctrina cubana de “guerra de todo el pueblo”. La participación de la población refleja la estrategia de integrar a todos los sectores en la defensa nacional.

PUEDES VER: Nuevo ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Océano Pacífico, según el Comando Sur

lr.pe

Preparación ante Crisis Nacionales

Los simulacros también incluyeron prácticas de protección civil ante desastres y ataques con armas de destrucción masiva. Las autoridades cubanas dieron especial importancia a la formación en sanidad militar para mejorar la respuesta ante emergencias.

Este enfoque integral busca garantizar una respuesta eficiente no solo frente a posibles conflictos armados, sino también ante catástrofes naturales o ataques externos.

PUEDES VER: China abre investigación contra el general de mayor rango de Xi Jinping por “supuestas infracciones graves”

lr.pe

Aumento de tensiones con Estados Unidos

Los ejercicios se realizan en un contexto de tensiones crecientes con Estados Unidos, especialmente tras la reciente intervención en Venezuela. El gobierno cubano ha denunciado las políticas de agresión de Washington, incluyendo sanciones y acciones militares en la región.

Díaz-Canel ha reiterado que Cuba está preparada para defender su soberanía y que los ejercicios son una medida preventiva contra cualquier intento de injerencia extranjera. La defensa nacional sigue siendo una prioridad para el gobierno cubano.

Notas relacionadas
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Trump estaría buscando personas con información privilegiada en Cuba para derrocar a Miguel Díaz antes de fin de año, según WSJ

Trump estaría buscando personas con información privilegiada en Cuba para derrocar a Miguel Díaz antes de fin de año, según WSJ

LEER MÁS
Cuba replica la estrategia de Fidel Castro y busca declarar el Estado de Guerra tras la captura de Maduro en Venezuela

Cuba replica la estrategia de Fidel Castro y busca declarar el Estado de Guerra tras la captura de Maduro en Venezuela

LEER MÁS
¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

Estados Unidos anuncia la incautación de otro barco petrolero en el Caribe: cifra total aumenta a siete

LEER MÁS
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

LEER MÁS
Emiratos Árabes elegiría a este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

Emiratos Árabes elegiría a este país de América Latina para invertir en gas natural y fortalecer lazos energéticos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Cielo para dos 5: lista de participantes del reality de Netflix y sus cuentas de Instagram

¿Vuelve 'Combate'? 'La reina madre' es el nuevo jale de ATV y seguidores del reality se ilusionan: "Que regrese el pionero"

Mundo

China desafía a Estados Unidos y refuerza a este país de América Latina con un plan masivo de rescate alimentario y financiero

Japón detiene el reactor de la central nuclear más grande del mundo solo un día después de reactivarla

FMI advierte 4 riesgos que podrían frenar el crecimiento de la economía mundial en 2026: no solo son los nuevos aranceles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025