Partidos de la Copa Libertadores HOY: horarios y canales de los juegos de ida por la fase 3

La fase 3 de la Copa Libertadores 2026, instancia que definirá a los últimos clasificados para la fase de grupos, arranca esta semana. De los 8 equipos que compiten por los cuatro cupos a la siguiente ronda, solo Sporting Cristal sigue en carrera representando al fútbol peruano. El rival del cuadro rimense será el Carabobo de Venezuela, al cual visitará primero para luego cerrar la llave en Lima.

La acción empezará este martes 4 con el duelo entre Barcelona y Botafogo en Guayaquil. El miércoles 5 se dará el cruce entre peruanos y venezolanos, además del O'Higgins vs Tolima en Rancagua. Finalmente, el jueves 5 finalizarán los juegos de ida con el Juventud vs Medellín en Montevideo.

Copa Libertadores 2026: partidos de la fase 3

Así se jugarán los partidos de ida correspondientes a la fase previa 3 de la Libertadores (según el horario peruano).

Barcelona SC vs Botafogo

Día: martes 3 de marzo

Hora: 7.30 p. m.

Carabobo vs Sporting Cristal

Día: miércoles 4 de marzo

Hora: 5.00 p. m.

O'Higgins vs Tolima

Día: miércoles 4 de marzo

Hora: 7.30 p. m.

Juventud Las Piedras vs Independiente Medellín

Día: jueves 5 de marzo

Hora: 7.30 p. m.

¿Dónde ver la Copa Libertadores?

La transmisión de los partidos del certamen continental estará a cargo de la cadena ESPN, a través de sus diferentes señales, en la mayoría de países de Sudamérica (en Argentina va por Fox Sports). Para conocer los canales específicos de cada encuentro según la región en la que te ubiques, consulta la guía elaborado por la cuenta de X Puntaje Ideal.