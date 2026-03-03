HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Partidos de la Copa Libertadores HOY: horarios y canales de los juegos de ida por la fase 3

Este martes empieza la última ronda previa a la fase de grupos del certamen Conmebol. Sporting Cristal es el representante peruano en esta instancia.

Ocho clubes de siete países juegan esta fase 3 del torneo. Foto: Conmebol Libertadores
Ocho clubes de siete países juegan esta fase 3 del torneo. Foto: Conmebol Libertadores

La fase 3 de la Copa Libertadores 2026, instancia que definirá a los últimos clasificados para la fase de grupos, arranca esta semana. De los 8 equipos que compiten por los cuatro cupos a la siguiente ronda, solo Sporting Cristal sigue en carrera representando al fútbol peruano. El rival del cuadro rimense será el Carabobo de Venezuela, al cual visitará primero para luego cerrar la llave en Lima.

La acción empezará este martes 4 con el duelo entre Barcelona y Botafogo en Guayaquil. El miércoles 5 se dará el cruce entre peruanos y venezolanos, además del O'Higgins vs Tolima en Rancagua. Finalmente, el jueves 5 finalizarán los juegos de ida con el Juventud vs Medellín en Montevideo.

PUEDES VER: Partidos de la Copa Sudamericana 2026: programación y resultados de la primera ronda del torneo

lr.pe

Copa Libertadores 2026: partidos de la fase 3

Así se jugarán los partidos de ida correspondientes a la fase previa 3 de la Libertadores (según el horario peruano).

  • Barcelona SC vs Botafogo
  • Día: martes 3 de marzo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Carabobo vs Sporting Cristal
  • Día: miércoles 4 de marzo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • O'Higgins vs Tolima
  • Día: miércoles 4 de marzo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Juventud Las Piedras vs Independiente Medellín
  • Día: jueves 5 de marzo
  • Hora: 7.30 p. m.

¿Dónde ver la Copa Libertadores?

La transmisión de los partidos del certamen continental estará a cargo de la cadena ESPN, a través de sus diferentes señales, en la mayoría de países de Sudamérica (en Argentina va por Fox Sports). Para conocer los canales específicos de cada encuentro según la región en la que te ubiques, consulta la guía elaborado por la cuenta de X Puntaje Ideal.

Programación de canales de la fase 3. Foto: Puntaje Ideal/X

Programación de canales de la fase 3. Foto: Puntaje Ideal/X

