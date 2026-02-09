Ante la severa falta de combustibles, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel presentó un plan estratégico para un menor uso de energía en Cuba. | Composición LR/AFP

Ante la severa falta de combustibles, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel presentó un plan estratégico para un menor uso de energía en Cuba. | Composición LR/AFP

El Gobierno de Cuba inició el cierre de diversos hoteles y la reubicación de turistas internacionales para enfrentar el desabastecimiento de combustible derivado del denominado "bloqueo petrolero" de Estados Unidos. Según reportes de la agencia EFE, estas medidas urgentes intentan reducir el consumo energético en el sector turístico, pilar fundamental para la economía de la isla.

La orden impacta principalmente a complejos en Varadero y los cayos del norte, donde varios establecimientos suspendieron sus operaciones bajo el objetivo de compactar la infraestructura en plena temporada alta. Como consecuencia, miles de visitantes ahora enfrentan traslados hacia otros destinos dentro del país para optimizar los recursos disponibles.

El plan anticrisis cubano: turismo, teletrabajo y más

Ante la severa falta de combustibles, el viceprimer ministro Oscar Pérez‑Oliva Fraga presentó un plan estratégico para un menor uso de energía en el país. Esta medida obliga a la compactación de las instalaciones turísticas con el fin de operar bajo una infraestructura mínima durante la temporada alta. La iniciativa intenta mitigar el desabastecimiento de diésel y gasolina que afecta directamente la logística del sector.

La industria del ocio en Cuba enfrenta su crisis más profunda en dos décadas, con registros de apenas 1,8 millones de viajeros internacionales al cierre de 2025. Esta cifra marca el peor desempeño desde 2002 (si se excluye el periodo de pandemia) y evidencia una caída drástica frente a los 4,7 millones de visitantes de 2018. El retroceso responde tanto a la situación interna como al aumento de las tensiones políticas con el Gobierno de Donald Trump.

El paquete de emergencia estatal trasciende al turismo e impone el teletrabajo obligatorio, clases universitarias semipresenciales y un estricto racionamiento en el transporte público. Estas acciones integran la “opción cero”, un protocolo de contingencia que evoca el Periodo Especial de los años noventa. De acuerdo a las autoridades, este conjunto de medidas responde a un escenario crítico de “cero petróleo” en la isla.

Aerolíneas internacionales se quedarán sin combustible en 24 horas

A partir del martes 10 de febrero de 2026, las autoridades aeronáuticas de Cuba suspenderán el suministro de Jet A-1 en todos sus aeropuertos nacionales. Según un aviso oficial (NOTAM), esta carencia de queroseno se extenderá, en principio, hasta el 11 de marzo y afectará a las nueve terminales internacionales de la isla. La notificación formal advierte de forma directa que el país "no dispondrá de combustible de aviación" durante este periodo.

Esta contingencia obliga a las aerolíneas trasnacionales a modificar su logística mediante la planificación de escalas técnicas en terceros países para el reabastecimiento. Aunque todavía no existen reportes de cancelaciones masivas, la medida eleva los costos operativos y pone en duda la viabilidad de conexiones estratégicas. Rutas clave hacia destinos como Miami, Madrid o CDMX enfrentan ahora un riesgo inminente de interrupciones o ajustes forzosos.

Compañías de EE.UU., España, Panamá y México analizan actualmente cómo sostener sus servicios ante la imposibilidad de repostar en territorio cubano. Este déficit energético agrava la situación de una economía bajo presión y coincide con una etapa de debilidad en el sector turístico. El sector aéreo permanece a la expectativa mientras los operadores evalúan el impacto financiero de estas escalas adicionales fuera de la isla.

Iberia y Air Europa suavizan sus medidas de vuelo a la isla caribeña

La aerolínea española permite que sus pasajeros con destino a la isla modifiquen voluntariamente sus itinerarios de viaje. La compañía aérea mantiene bajo monitoreo constante la ruta Madrid-Cuba para decidir futuros cambios o cancelaciones, bajo la premisa de que su prioridad es "evaluar el escenario actual para adoptar las medidas necesarias ante la crisis energética".

Por otro lado, Air Europa realizará escalas técnicas en Santo Domingo para el repostaje de sus vuelos hacia La Habana desde el 10 de febrero, lo que provocará ajustes en sus horarios.