ANA no gastó más de S/180 millones en labores de prevención para el fenómeno El Niño en 2023

En 2023, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no ejecutó todo el presupuesto asignado para la prevención del fenómeno El Niño. De S/877 millones, solo gastó S/693 millones. De los S/99 millones asignados para modernizar la gestión de recursos hídricos, solo se usó el 42.5%, lo que dejó S/57 millones sin uso. Regiones como Tumbes, Piura y La Libertad enfrentarían pérdidas económicas diarias de S/291 millones.

Ciudades en Piura y Arequipa se inundan debido a intensas lluvias del fenómeno El Niño. Foto: Composición/LR

En el 2023, durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, se emitió el Decreto Supremo 015-2023, en el que se destinó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) más de S/975 millones para una serie de medidas de prevención ante el peligro inminente del fenómeno El Niño que hoy se desarrolla en el Perú. Sin embargo, La República verificó, a través de una Consulta Amigable en el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que no se ejecutó todo el dinero designado.

Según el portal, para dicho año fiscal, se otorgó S/877.031.518 (Presupuesto Institucional Modificado - PIM) para la ejecución de "Modernización de la Gestión de los Recursos Humanos". No obstante, solo se realizó un avance de 79% del total, equivalente a S/693.190.515. El dinero restante que faltó ejecutar para las medidas de prevención asciende a S/183.841.003.

ANA no gastó el 100% de los recursos destinados para prevención

Ahora bien, al ver el detalle del gasto, el portal arroja que en ese año las creaciones de "servicios de protección en la ribera de las quebradas vulnerables ante el peligro inminente" del fenómeno El Niño no tuvieron grandes avances. Por ejemplo, en la quebrada de Huayaringa en Santa Eulalia en Huarochirí solo se avanzó un 2.1%. En la quebrada en el distrito de Ricardo Palma se tuvo un avance del 0.9%. En Cieneguilla, 0.8%; en Chaclacayo (quebrada Cusipata), 42.9%.

Por otro lado, en cuanto al "Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos" se gastó S/2.424.824 del total asignado, S/2.674.591. Esto equivale al 90.7%, lo que deja un dinero sin ejecutar de S/249.767.

Es preciso resaltar que, de acuerdo con la norma legal antes citada, el dinero destinado serviría para la limpieza y descolmatación en los cauces de ríos y quebradas, la elaboración de expedientes técnicos e intervenciones para la implementación de estructuras en quebradas. Asimismo, sería útil para las compras de maquinarias, vehículos, equipos, insumos y servicios para la ejecución de labores directas de preparación y respuesta; para la preparación y respuesta destinadas a reducir los riesgos, vulnerabilidades, daños o impacto.

Todo ello se ejecutaría en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes e Ica, departamentos que en ese entonces fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente, por el Decreto Supremo N.º 072-2023-PCM.

Las ciudades de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa y Moquegua serían las más afectadas por el fenómeno El Niño. Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), esas regiones enfrentarían una pérdida económica por más de S/291 millones diarios.

La situación se agrava debido a que se ha proyectado que las intensas lluvias permanecerán entre marzo y noviembre de este año 2026.

Fenómeno El Niño: en 2023, solo se gastó 42.5% para proyectos de prevención

Por otro lado, para la ejecución de proyectos de modernización de la gestión de los recursos hídricos se destinó S/99.086.765; pero solo se ejecutó el 42.5% de ese total. Es decir, solo S/42.080.261. El resto del dinero, S/57.006.504, quedó en el aire.

No solo fue la escasa ejecución del dinero, sino también los escasos avances de los proyectos en ese año. Por ejemplo, para la creación de los servicios de protección en la ribera de las quebradas vulnerables en Yanacoto (San Juan de Lurigancho), solo se avanzó el 1%. En la quebrada Condores 1, se tuvo un avance del 3.1%.

En la quebrada La Ronda (Lurigancho) se avanzó 1.4%; en Quirio, 1.1%; en Señor de los Milagros, 1.5%; en Ñana, 2.3%; en La Laguna, 1.1%; en Cóndores 2, solo 2.4%.

ANA solo ejecutó el 42.5% del monto destinado para proyectos de prevención contra el fenómeno El Niño.

Descargos

La República se contactó con el área de prensa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Al respecto, indicaron que, en el transcurso de los días, recabarán información sobre lo que ocurrió en ese año y, a raíz de ello, brindarán la información exacta, con la finalidad de responder de manera sostenida.

Por otro lado, también nos comunicamos con el área de prensa del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Enviamos las preguntas del caso, pero hasta el cierre de esta nota, no se han remitido las respuestas.

