Mundo

María Corina Machado asegura que "en pocas semanas" regresará a Venezuela

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 volvió a felicitar a Donald Trump por poner a Maduro "frente a la justicia internacional" y aseguró que volverá para garantizar una "transición sostenible".

María Corina Machado adelanta "nueva y gigantesca victoria en las urnas" en Venezuela.
María Corina Machado adelanta "nueva y gigantesca victoria en las urnas" en Venezuela. | CNN

María Corina Machado Parisca aseguró este domingo 1 de marzo de 2026 que regresará a Venezuela "en pocas semanas". La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 explicó que volverá al país sudamericano para "garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible". Sin embargo, señaló que antes de regresar a Venezuela primero debe cumplirse una "hoja de ruta" para fortalecer la unidad nacional. Según ella, ese proceso se evidenció en lo que describió como una "gran victoria" en las elecciones del 28 de julio de 2024. Ese día, la oposición y varios organismos internacionales afirmaron que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador de los comicios presidenciales frente a Nicolás Maduro, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE, controlado por el oficialismo) proclamó a Maduro como vencedor sin publicar los resultados detallados de la votación.

"En segundo lugar, consolidar nuestro gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos para establecer consensos que permitan la gobernabilidad en todo este periodo de transformación. Y en tercer lugar, prepararnos para una nueva y gigantesca victoria en las urnas", apostilló desde Estados Unidos, donde sostuvo encuentros con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, congresistas y senadores estadounidenses. "He podido reunirme con mandatarios de diversos países, 10 cancilleres y 51 misiones diplomáticas, además de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", comentó sin precisar los nombres de los funcionarios.

Descarta estar en peligro en caso de volver

Anteriormente, la líder opositora venezolana declaró ante la cadena estadounidense CBS que no estaría en riesgo si regresa a Caracas. "Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido o algo peor", confesó. Las declaraciones se produjeron luego de que el régimen de Delcy Rodríguez anunciara el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El recinto, señalado como un lugar de torturas, se encuentra ahora en proceso de remodelación para convertirse en un espacio social y cultural.

Aunque admitió desconocer "cuántas posibilidades tendría" de desplazarse libremente en Venezuela, indicó que el chavismo temería perpetrar un atentado contra ella por la conexión que mantiene con el gobierno de Trump. "En este momento, no creo que se atrevan a matarme por la presencia, la presión y las acciones de Estados Unidos", dijo a inicios de febrero.

A fines de enero, el líder republicano sugirió que podría unir al oficialismo y a la oposición para acercar posturas. "Tenemos que hacer algo. (…) Ella (Machado) es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual está haciendo un muy buen trabajo", opinó. No obstante, la Nobel no pierde la esperanza de ser la nueva mandataria de la nación caribeña. "Seré presidente cuando llegue el momento. (…) Eso debe decidirse en elecciones por el pueblo venezolano. (…) Todos saben que Delcy es una comunista en la que no se puede confiar", sentenció. En esa misma línea, agregó que las acciones de la sucesora de Maduro responden solo a la presión de Washington.

Aplaude a Trump y critica a la sucesora de Maduro

Machado puntualizó que, desde la captura del dictador, Venezuela entró en una nueva fase del proceso de transición democrática. "Durante años dijimos que este régimen solo iba a ceder el poder cuando fuera confrontado con fuerza real y con una amenaza creíble. Primero debíamos derrotarlos espiritualmente, después políticamente, luego electoralmente y, por último, militarmente", argumentó en el video publicado en X.

También felicitó a Trump por poner a Maduro "frente a la justicia internacional", aunque reconoció que el actual régimen "tiene la misma naturaleza". "Son los que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido. Quieren ganar tiempo para que nada cambie. Ahora deben seguir instrucciones para desmontar la represión, recuperar la economía del país y avanzar en la transición", concluyó.

Autoridades venezolanas, como el exfiscal general, han calificado a la dirigente como "prófuga" de la justicia y la han acusado de "pedir" una intervención militar contra el país.

