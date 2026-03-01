Elecciones CAL 2026: segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto se desarrollará el 14 de marzo

Elecciones CAL 2026: segunda vuelta entre Delia Espinoza y Humberto Abanto se desarrollará el 14 de marzo

El próximo 14 de marzo se desarrollará la segunda vuelta de las elecciones para la decanatura del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Se enfrentarán en las urnas Delia Espinoza Valenzuela, exfiscal de la Nación, y el abogado Humberto Abanto Verástegui.

Espinoza llega como la favorita del electorado. Liderando al Lista 3, obtuvo 18.899 votos, lo que representa el 39,1% del total de votaciones. Mientras que Abanto Verástegui, con la Lista 11, obtuvo 12.604 votos (26,1%).

Le siguieron Ruth Monge Guillerua (Lista 1) con 3.109 votos (6,4%); Jorge Luis Rioja Vallejos (Lista 5) con 1.391 votos (2,9%); Francisco Gómez Valdez (Lista 7) con 1.479 votos (3,1%); Pedro Ángulo Arana (Lista 9) con 2.806 votos (5,8%); Judith Torres Anaya (Lista 13) con 1.563 votos (3,2%) y Óscar Peña González (Lista 15) con 2.151 votos (4,4%).

Se registraron 810 (1,7%) votos en blanco y 3.566 (7,4%) nulos.

Segunda vuelta

Ante dichos resultados, la presidenta del comité electoral, Tania Paliza, informó que, siguiendo el artículo 66 del Reglamento de Elecciones del CAL, corresponde programar una segunda vuelta.

Ambos candidatos disponen de un plazo de dos días para presentar cualquier recurso que consideren pertinente respecto a los resultados. En caso no se presentarse impugnaciones, se procede con el desarrollo de la segunda vuelta para la elección del decano 2026-2028.

Delia Espinoza propone aumentar la capacitación y trabajo en abogados

La candidata preferida en las urnas compartió sus propuestas de gestión indicando que se brindará mayor respaldo a los abogados litigantes para lo cual se creará una defensoría especial para atender estos casos las 24 horas del día. "Se busca que la persona o institución que ataca al abogado en el ejercicio legítimo de su profesión retroceda o, de lo contrario, se tomen las acciones legales correspondientes", anotó.

Propuso que para el área de gestión académica se promuevan convenios instituciones debido al "irrisorio presupuesto del CAL".

Ligado al ámbito académico, Espinoza Valenzuela comunicó que se creará el Centro de capacitación y entrenamiento profesional del CAL, el cual será dirigido a jóvenes colegiados para que conozcan el ejercicio diario de la profesión.

En el mismo sentido, sostuvo la necesidad de obtener bolsas de trabajo para los jóvenes que acaban de colegiarse. La misma también se considerará para los abogados que no tengan oportunidades dentro del litigio. "No todos pueden acceder a grandes casos. No todos tienen ese privilegio, así que debemos crear nuevos frentes", agregó.

También apuntó a la descentralización del CAL por medio de módulos mínimos de servicios. Se tratará de unidades donde se puedan realizar trámites, pagos y solicitudes de forma más cercana a su vivienda, pues actualmente deben dirigirse hasta Miraflores. Se le añadirá un formato digital.

A su vez, precisó que busca actualizar el reglamento de Ética para lograr mayor eficiencia en los procedimientos del Consejo de Ética, pues el reglamento actual está desfasado.

Incluyó el fortalecimiento de las comisiones consultivas. "Tiene que haber comisiones con personas que tengan las competencias y méritos necesarios. No con el amiguismo. Tiene que previamente revisarse los legajos personales, experiencia y profesionalización para que en estas comisiones puedan estar las personas que lo merecen", indicó.

Humberto Abanto: propuestas dirigidas a frenar "ataques a la profesión"

Humberto Abanto, en entrevista a Pasión por el Derecho, sostuvo que actualmente se desarrollan "ataques a la profesión" como señalar a los defensores como parte de "brazos legales" de organizaciones criminales o allanar sus despachos.

"El Colegio no dice nada; se envía a prisión a abogados y el Colegio emite comunicados vergonzosos", dijo y resaltó que considera que la actual gestión es "tibia".

Por ello propuso la creación de un "botón de pánico" para que en caso de allanamientos "arbitrarios" un equipo de defensa gremial conformado por integrantes del CAL acuda a asistir al colega.

"Si tengo una situación en la que yo estoy en riesgo, verbi gracia, se me quiere allanar la oficina, yo debo tener un botón de pánico que permita que el equipo de defensa gremial llegue a asistirme. El Colegio se tiene que interesar en el riesgo que corre el abogado", anotó.

Además, incluye una reforma de la Caja de Previsión Social para que atienda contingencias de manera oportuna, la reactivación total del policlínico institucional y la recuperación del Centro de Esparcimiento para el uso exclusivo de los agremiados.

Resultados de la Junta de Vigilancia y órganos de control

Por otro lado, se eligieron integrantes para la Junta de Vigilancia y otros órganos de gobierno y control del Colegio de Abogados de Lima.

Resultaron seleccionados: Ronald Castro Pérez (Lista 6) con 7.322 votos; Rosa Aidée Espinoza Quispe (Lista 8) con 6.107 votos; José Wilmer Fuentes Ruiz (Lista 4) con 5.456 votos; Alejandro Domingo Vázquez Prado (Lista 2) con 2.823 votos; Paola Rosa Vidarte Ricaño (Lista 10) con 2.564 votos; Vilma Maribel Martínez Huamaní (Lista 12) con 3.966 votos; Julio Miguel Reza Huaroc (Lista 14) con 1.998 votos; Jorge González Huaroc (Lista 16) con 2.458 votos.

Se registraron 7.519 votos en blanco y 8.133 nulos.