Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Tras el ataque a Irán que han ejecutado, de forma conjunta, Estados Unidos e Israel este sábado, la Cancillería mostró su preocupación por lo que podría suceder con los 5.000 peruanos que viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, precisó que se han dado las directivas necesarias para que desde ahora las embajadas de los países de dicha región prioricen una coordinación permanente con la Cancillería.

Según datos oficiales, en Israel viven más de 3.000 connacionales; en Emiratos Árabes Unidos, 1.000; en Qatar, 250; en Jordania, 250; mientras que en Arabia Saudita residen 140 compatriotas; en Irán, 120; en el Líbano y Egipto, 80, respectivamente; en Bahréin, 38; en Kuwait, 20; en Omán, 15; en Pakistán, 10; y en Siria, solo uno.

“En una situación de conflicto bélico, la situación es muy compleja, muy difícil, hay muchos nervios y lo que tratamos de hacer es darles a nuestros compatriotas la tranquilidad de que las autoridades peruanas en cada país harán todo lo posible por ayudarlos", dijo el canciller en RPP.

De Zela consideró que este bombardeo a territorio iraní podría tener consecuencias extremadamente graves, por lo que el Perú ha realizado un llamado al diálogo, con el fin de que se retomen los mecanismos diplomáticos y se eviten acciones que puedan agravar la realidad.

Comunicado de Cancillería

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que se encuentra en comunicación con sus misiones diplomáticas y consulares en la región en conflicto. “Se han puesto en marcha planes de emergencia y se han socializado canales de comunicación con la comunidad peruana, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestros connacionales residentes o en tránsito en las zonas afectadas", explicó.

También recomendó a los peruanos que están en esa zona mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Les pidió contactarse con la oficina consular para registrar su situación y facilitar eventuales acciones de asistencia.

De igual manera, solicitó a los familiares y amigos de los connacionales compartir los datos de contacto para que se comuniquen con las misiones peruanas en los países en conflicto.

La Cancillería expresó que el Perú reafirma su compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Ataque militar

Este sábado, Estados Unidos e Israel emprendieron la ‘Operación Furia Épica’ en objetivos militares de Irán “para destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica”.

Mediante un video, el presidente Donald Trump señaló que la finalidad del ataque militar es “reducir a nada” la Marina iraní y “eliminar amenazas inminentes” originadas por Irán.

"La hora de su libertad está al alcance de la mano (…) Cuando terminemos, (iraníes) tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", afirmó.

En tanto, el Ejército de Israel, por medio de un comunicado, precisó que el ataque se realizó en varias zonas de Teherán (capital de Irán) donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad.

Por el momento, Irán ha respondido con una ola de misiles y drones hacia objetivos en Medio Oriente, que incluyó bases militares en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Desde ese país, denunciaron también que el ataque militar de Estados Unidos e Israel dejó 51 personas muertas y 60 heridas en una escuela primaria de niñas en la provincia de Hormozgán.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, re-chazó el bombardeo a Irán y exhortó a las partes a retomar el diálogo para evitar un conflicto regional de mayores dimensiones.