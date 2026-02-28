HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato
EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     EN VIVO | Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 candidatos compiten por decanato     
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Política

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Cancillería precisó que en Israel residen 3.000 compatriotas y en Irán, 120. Agregó que embajadas han puesto en marcha planes de emergencia y brindó canales de comunicación.

Cancillería entregó contactos de emergencia para peruanos.
Cancillería entregó contactos de emergencia para peruanos.

Tras el ataque a Irán que han ejecutado, de forma conjunta, Estados Unidos e Israel este sábado, la Cancillería mostró su preocupación por lo que podría suceder con los 5.000 peruanos que viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto.

Únete a nuestro canal de política y economía

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, precisó que se han dado las directivas necesarias para que desde ahora las embajadas de los países de dicha región prioricen una coordinación permanente con la Cancillería.

TE RECOMENDAMOS

CARLOS ÁLVAREZ RESPONDE EN VIVO: ¿SERÁ EL OUTSIDER? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el régimen de Irán

lr.pe

Según datos oficiales, en Israel viven más de 3.000 connacionales; en Emiratos Árabes Unidos, 1.000; en Qatar, 250; en Jordania, 250; mientras que en Arabia Saudita residen 140 compatriotas; en Irán, 120; en el Líbano y Egipto, 80, respectivamente; en Bahréin, 38; en Kuwait, 20; en Omán, 15; en Pakistán, 10; y en Siria, solo uno.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

“En una situación de conflicto bélico, la situación es muy compleja, muy difícil, hay muchos nervios y lo que tratamos de hacer es darles a nuestros compatriotas la tranquilidad de que las autoridades peruanas en cada país harán todo lo posible por ayudarlos", dijo el canciller en RPP.

De Zela consideró que este bombardeo a territorio iraní podría tener consecuencias extremadamente graves, por lo que el Perú ha realizado un llamado al diálogo, con el fin de que se retomen los mecanismos diplomáticos y se eviten acciones que puedan agravar la realidad.

Comunicado de Cancillería

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que se encuentra en comunicación con sus misiones diplomáticas y consulares en la región en conflicto. “Se han puesto en marcha planes de emergencia y se han socializado canales de comunicación con la comunidad peruana, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de nuestros connacionales residentes o en tránsito en las zonas afectadas", explicó.

También recomendó a los peruanos que están en esa zona mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Les pidió contactarse con la oficina consular para registrar su situación y facilitar eventuales acciones de asistencia.

De igual manera, solicitó a los familiares y amigos de los connacionales compartir los datos de contacto para que se comuniquen con las misiones peruanas en los países en conflicto.

La Cancillería expresó que el Perú reafirma su compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Ataque militar

Este sábado, Estados Unidos e Israel emprendieron la ‘Operación Furia Épica’ en objetivos militares de Irán “para destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica”.

Mediante un video, el presidente Donald Trump señaló que la finalidad del ataque militar es “reducir a nada” la Marina iraní y “eliminar amenazas inminentes” originadas por Irán.

"La hora de su libertad está al alcance de la mano (…) Cuando terminemos, (iraníes) tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", afirmó.

En tanto, el Ejército de Israel, por medio de un comunicado, precisó que el ataque se realizó en varias zonas de Teherán (capital de Irán) donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad.

Por el momento, Irán ha respondido con una ola de misiles y drones hacia objetivos en Medio Oriente, que incluyó bases militares en Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Desde ese país, denunciaron también que el ataque militar de Estados Unidos e Israel dejó 51 personas muertas y 60 heridas en una escuela primaria de niñas en la provincia de Hormozgán.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, re-chazó el bombardeo a Irán y exhortó a las partes a retomar el diálogo para evitar un conflicto regional de mayores dimensiones.

Canales de emergencia para peruanos de esa región.<br><br>

Canales de emergencia para peruanos de esa región.

Notas relacionadas
Discrepancias entre la MML y la ATU retrasan ampliación norte del Metropolitano

Discrepancias entre la MML y la ATU retrasan ampliación norte del Metropolitano

LEER MÁS
Universidades ahora crean carreras sin control debido a contrarreforma

Universidades ahora crean carreras sin control debido a contrarreforma

LEER MÁS
Los dos trenes que esperan en el norte y sur chico

Los dos trenes que esperan en el norte y sur chico

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

LEER MÁS
Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

LEER MÁS
Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[L1 Max, En Vivo] Sporting Cristal vs Sport Huancayo HOY por la Liga 1 2026: minuto a minuto del partido

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

¿Por qué algunos fondos de pensiones rinden más que otros?

Elecciones Colegio de Abogados Lima 2026: listas oficiales y todo sobre los candidatos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

¿Por qué algunos fondos de pensiones rinden más que otros?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025