Superclásico Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO HOY por la Liga de Primera 2026: hora y canal del partido

Por la jornada 5 de la liga chilena, Colo Colo y la U. de Chile disputan la edición 199 del superclásico con la presencia de estrellas como Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

Colo Colo y la U. de Chile se enfrentan en el superclásico 199 del fútbol chileno. Foto: TNT Sports Premium
Colo Colo y la U. de Chile se enfrentan en el superclásico 199 del fútbol chileno. Foto: TNT Sports Premium

Colo Colo vs U. de Chile EN VIVO juegan a partir de las 6.00 p. m. (hora chilena), por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026. El superclásico se disputará en el Estadio Monumental David Arellano, con transmisión vía TNT Sports Premium y HBO Max por streaming. Además, podrás seguir la cobertura ONLINE gratis por internet de este y otros partidos de hoy en la web de La República.

El Cacique llegará con confianza tras obtener tres triunfos consecutivos, por lo que buscará mantener la racha positiva y conservar el liderato de la Liga de Primera. Los 'Albos' llegan a este partido habiendo sumado 9 puntos en cuatro jornadas, colocándose terceros en el torneo chileno.

¿A qué hora juega Colo Colo vs U. de Chile?

Este encuentro en suelo chileno se llevará a cabo a las 6:00 p. m. del 1 de marzo, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Primera. A continuación, los horarios en otros países para que no te lo pierdas:

  • Perú: 4.00 p. m.
  • Colombia: 4.00 p. m.
  • Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia: 5.00 p. m.
  • Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina: 6.00 p. m.
  • Brasil: 6.00 p. m.
  • Paraguay: 6.00 p. m.
  • Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Colo Colo vs U. de Chile?

El encuentro entre Albos y Azules se podrá seguir por la señal de TNT Sports Premium, canal que llevará la transmisión y las novedades del partido, correspondiente a la edición número 199 del Superclásico del fútbol chileno.

  • VTR: 165/855
  • Claro: 190/490
  • DirecTV: 631/1631
  • Entel TV: 242/243
  • TUVES: 190/490
  • Mundo: 83
  • GTD/Telsur: 845
  • Zapping: 36

Posibles formaciones de Colo Colo vs U. de Chile

Estos son los probables equipos titulares de Colo Colo y la U. de Chile para el superclásico.

  • Colo Colo: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid; Claudio Aquino, Maximiliano Romero y Javier Correa. 
  • U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales, Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero. 

Pronóstico de Colo Colo vs U. de Chile

Las cuotas de las principales casas de apuestas dan como favorito para ganar a Colo Colo, que será local ante la U. de Chile.

  • Betsson: gana Colo Colo (2,22), empate (3,05), gana U. de Chile (3,15)
  • Betano: gana Colo Colo (2,20), empate (3,25), gana U. de Chile (3,50)
  • Bet365: gana Colo Colo (2,20), empate (3,25), gana U. de Chile (3,20)
  • 1XBet: gana Colo Colo (2,29), empate (3,14), gana U. de Chile (3,16)
  • Coolbet: gana Colo Colo (2,20), empate (3,30), gana U. de Chile (3,45)
  • Doradobet: gana Colo Colo (2,33), empate (3,14), gana U. de Chile (3,14).

Últimos partidos de Colo Colo vs U. de Chile

Así quedaron los cinco superclásicos más recientes por la Supercopa de Chile y la Liga de Primera.

  • Colo Colo 0-3 U. de Chile | 24.09.25
  • Colo Colo 1-0 U. de Chile | 31.08.25
  • U. de Chile 2-1 Colo Colo | 12.07.25
  • U. de Chile 0-0 Colo Colo | 10.08.24
  • Colo Colo 0-1 U. de Chile | 10.03.24.
