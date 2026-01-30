China ha realizado un descubrimiento arqueológico que obliga a los científicos a replantear cómo vivían y pensaban los primeros humanos en la antigua Asia. En el yacimiento de Xigou, ubicado en la provincia de Henan, se han identificado tecnologías de herramientas de piedra avanzadas, con una antigüedad que va desde 160.000 hasta 72.000 años.

Las excavaciones, realizadas por la Academia China de Ciencias y la Universidad Griffith, sugieren que las poblaciones humanas que habitaban en esta zona no solo sobrevivían, sino que mostraban una gran capacidad para innovar utensilios, planificar y adaptarse a un entorno hostil, según el estudio publicado en Nature.

Herramientas chinas complejas y avanzadas

Durante décadas, muchos investigadores sostuvieron que, a diferencia de África y Europa occidental, las poblaciones humanas de Asia oriental utilizaban herramientas más simples y mantenían tradiciones tecnológicas poco cambiantes a lo largo del tiempo. Los hallazgos de Xigou contradicen esa idea.

Las herramientas de piedra datan de entre 160.000 y 72.000 años atrás en China. Foto: Jian-Ping Yue/IVPP

El análisis detallado de los artefactos muestra que los homininos (subtribu de primates homínidos de postura erguida y locomoción bípeda) del lugar fabricaban pequeñas lascas y herramientas especializadas, diseñadas para cumplir distintas tareas cotidianas, lo que apunta a comportamientos complejos y variados.

“La evidencia demuestra que estos grupos no eran tecnológicamente conservadores”, explicó Shixia Yang, investigadora del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de China y líder de la expedición. “Sus estrategias tecnológicas cambian y se diversifican a lo largo del tiempo”.

Las herramientas más antiguas descubiertas

Uno de los descubrimientos más llamativos del sitio es la evidencia más antigua de herramientas compuestas en Asia oriental. Se trata de instrumentos de piedra que fueron ensamblados con mangos o astiles, una técnica conocida como enmangue.

Ilustración de cómo pudo haber sido la fabricación de herramientas en Xigou hace unos 160.000 años. Foto: Hulk Yuan/IVPP

Este tipo de herramientas exige bastante planificación, selección de materiales adecuados y un conocimiento preciso de cómo combinarlos para mejorar el rendimiento. Para los arqueólogos, su presencia en Xigou es una señal clara de habilidades cognitivas avanzadas y resolución intencional de problemas.

“Estas herramientas muestran un alto grado de flexibilidad conductual e ingenio”, señaló Jian-Ping Yue, autor principal del estudio. “No son productos accidentales, sino el resultado de decisiones técnicas bien pensadas”.

Un registro único de miles de años de avance

Las capas arqueológicas de Xigou abarcan un periodo de aproximadamente 90.000 años, lo que ofrece una oportunidad excepcional para observar cómo evolucionaron las tecnologías humanas a largo plazo en Asia oriental.

Este periodo coincide además con la presencia en China de varios homininos de gran cerebro, como Homo longi, Homo juluensis e incluso posibles poblaciones tempranas de Homo sapiens. Restos hallados en otros sitios, como Xujiayao y Lingjing, sugieren que esta diversidad biológica pudo estar relacionada con la sofisticación tecnológica observada en Xigou.

Según Michael Petraglia, director del Centro Australiano de Investigación sobre la Evolución Humana, estas estrategias tecnológicas habrían sido clave para que las poblaciones humanas se adaptaran a entornos cambiantes y condiciones climáticas.

Un nuevo panorama para entender la evolución humana en Asia

Los investigadores sostienen que los descubrimientos de Xigou están transformando la forma en que se entiende la evolución humana en Asia oriental. Lejos de ser un área tecnológicamente rezagada, la región muestra ahora niveles de innovación comparables a los observados en África y Europa durante el mismo periodo.

La evidencia incluye técnicas de núcleos preparados, herramientas retocadas innovadoras e incluso grandes instrumentos de corte, lo que revela un paisaje tecnológico mucho más diverso y dinámico de lo que se pensaba.

“Los datos emergentes de Xigou y otros yacimientos chinos apuntan a una historia tecnológica rica y compleja”, concluyó Yang. “Esto nos obliga a reconsiderar el papel de Asia oriental en la historia profunda de la humanidad”.