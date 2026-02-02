Minneapolis, que fue considerada una de las ciudades más felices del mundo, según el Índice de Ciudades Felices de 2025, se convirtió en el último bastión contra las medidas antimigrantes que Donald Trump viene aplicando dentro de Estados Unidos. A pesar de dos muertes en protestas a manos de agentes federales y un intento de invasión en el consulado de Ecuador, la ciudadanía sigue organizándose mediante patrullas vecinales, marchando bajo el frío y con solo la protección que ellos mismos pueden brindarse.

Esta semana se cumplen dos meses del despliegue de 3.000 agentes federales a manos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del inicio de la resistencia ciudadana que sorprendió a la Casa Blanca. El gobierno local respondió limitando la cooperación de la policía municipal y con la denuncia permanente de la existencia de un perfilamiento racial en las acciones de los oficiales encargados, además de la acusación de redadas en zonas residenciales y la presencia de agentes armados en espacios sensibles.

Incertidumbre en Minneapolis

Pese a las órdenes de Trump y su administración de “desescalar un poco” sus acciones, el optimismo en las calles se mantiene cauto y, sobre todo, herido por las muertes del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti y de la madre estadounidense Renée Good, ambos de 37 años. La imprevisibilidad del mandatario ha convertido su verdad en duda, lo que invita a la ciudad más poblada del estado demócrata a no bajar la guardia, incluso pese al diálogo que el republicano mantuvo con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y con el cual aseguró “estar en la misma sintonía”.

A esto se suma la llamada con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que, bajo una promesa más concreta, informó que algunos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podrían marcharse de la ciudad. “Se están logrando muchos avances”, así describió Frey la conversación con Trump y prometió que su presión buscará que los otros oficiales involucrados en la ‘Operación Metro Surge’ se vayan pronto. De acuerdo con lo informado por AP, dentro de este grupo se encontraría el comandante superior de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, cara de la escalada violenta en la ciudad.

No obstante, previo a ambos contactos telefónicos, Trump anunció el envío de Tom Homan, conocido como ‘el zar de la frontera’, a la ‘ciudad santuario’, la misma que el líder busca “erradicar”. “No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro, pero justo, y me reportará directamente", aseguró el republicano, quien también reveló que su administración realiza “una importante investigación sobre el masivo fraude de asistencia social de más de US$ 20 mil millones ocurrido en Minnesota”.

Renée Good y Alex Pretti

El punto de quiebre de esta situación llegó el pasado sábado 24, cuando los federales mataron mediante una ráfaga de tiros a Alex Pretti durante disturbios en la ciudad. Tras esto, el DHS intentó manchar la imagen de Pretti en busca de una justificación, alegando que era un “terrorista doméstico” y que su intención en el lugar era atacar a los agentes, dichos que fueron desmentidos cuando se mostraron videos en los que se ve al enfermero sostener todo el tiempo un teléfono en la mano derecha durante el incidente.

Este fue el segundo hecho lamentable en la escalada de ICE dentro de la ciudad, luego de que el 7 de enero Renée Nicole Good fuera fatalmente baleada también por un agente de la organización estatal. Las imágenes y análisis oficiales muestran que un agente identificado como Jonathan Ross le disparó mientras estaba dentro de su vehículo, alcanzándola en varias partes del cuerpo, incluido un tiro en la cabeza que resultó mortal. Las autoridades federales calificaron el hecho como un acto de defensa propia, alegando que Good intentó embestir al agente con su auto, versión que ha sido cuestionada por testigos y registros de video.

Ambos casos —el de Good y el de Pretti— han desencadenado indignación pública, protestas y demandas de transparencia, así como críticas a las tácticas de ICE y de las fuerzas federales en Minneapolis. Durante este panorama, el denominado ‘zar de la frontera’ presentó su nuevo plan contra la inmigración y, en su primer pronunciamiento desde su designación, justificó las actuaciones de los agentes y la Patrulla Fronteriza, afirmando que actuaron dentro del marco legal y que enfrentan “ataques y retórica hostil” por parte de grupos críticos y sectores de la sociedad.

Homan llega con la retórica de eliminar la ‘ciudades santuario’ bajo el brazo, asegurando que estos sitios albergan la ilegalidad y en realidad son “santuarios para criminales”. Asimismo, ha hecho mención de su respeto por la Primera Enmienda de la Constitución, que se refiere a las libertades fundamentales, como el derecho de expresión, pidiendo que “se mantenga pacíficamente”, ya que “amenazar a las fuerzas de seguridad, impedir, obstruir, asaltarles, nunca está bien. Habrá cero tolerancia".

Caso Liam Conejo, la brutalidad de ICE

El caso de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, es otra de las historias que causó conmoción en Estados Unidos y a nivel internacional con respecto a las acciones de ICE. El 20 de enero, agentes del servicio lo detuvieron junto a su padre, Adrian Conejo Arias, mientras regresaban de la escuela en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, en el marco de la operación migratoria conocida como Operation Metro Surge; ambos tenían una solicitud de asilo activa y no existía una orden de deportación en su contra.

Funcionarios escolares y vecinos denunciaron que los agentes colocaron al menor cerca de la puerta de su casa y lo habrían utilizado como “cebo” para que otros residentes salieran, versión que las autoridades federales negaron, justificando la actuación como protección del niño. Tanto el padre como el menor fueron trasladados a un centro de detención en Dilley, Texas, a más de mil kilómetros de distancia, lo que desató protestas y críticas de legisladores y defensores de derechos humanos, incluso con un juez federal suspendiendo temporalmente cualquier deportación.

El legislador demócrata Joaquín Castro relató una reunión que mantuvo con ambas víctimas el pasado 28 de enero. Según publicó en sus redes sociales, el padre del niño dijo a Castro que Liam parece deprimido y apático desde su llegada al centro, durmiendo mucho, comiendo poco y preguntando frecuentemente por su madre, su escuela y sus pertenencias. “Exigí su liberación y le dije cuánto lo ama y ora por él su familia, su escuela y nuestro país”, añadió.

Miles se levantan contra ICE en Minneapolis

El último fin de semana, miles de residentes en Minneapolis, producto de la indignación y rabia acumulada, tomaron las calles de Minneapolis en protesta contra los abusos perpetrados por ICE. Esta jornada, bautizada como "apagón nacional" y convocada por organizaciones de derechos civiles, contó con la presencia de un mar de personas, además de celebridades como la estrella de rock Bruce Springsteen, quien entonó una canción de resistencia en memoria de los dos ciudadanos abatidos a quemarropa por sus propias autoridades.

Otro de los detonantes para estas marchas masivas fue el fallo judicial emitido el último sábado por la jueza Katherine Menendez, quien permitió que la Operación Metro Surge continúe mientras se resuelve la demanda. A pesar de reconocer las pruebas de abusos, la magistrada afirmó que bloquear esta medida sería un atentado contra las políticas migratorias impulsadas desde el Gobierno federal.

En diversas jurisdicciones del país, como California, Oregon, Washington, Nueva York y Texas, la protesta se hizo sentir, donde la consigna inicial fue la salida de ICE de estas jurisdicciones. Minnesota, St. Paul y Minneapolis, denunciaron, a inicios de enero, que la práctica realizada desde la administración de Donald Trump correspondía a una "invasión federal". De acuerdo con CNN, se registraron alrededor de 200 movilizaciones desplegadas en 43 estados en memoria de los fallecidos en protestas.

Tras la presión, el pasado 31 de enero, el líder republicano, por medio de su cuenta de Truth Social, ordenó a la secretaria Kristi Noem "que, bajo ninguna circunstancia, vamos a participar en varias ciudades demócratas con respecto a sus protestas a menos que, y hasta que, nos pidan ayuda".

Ofensiva contra las ciudades demócratas

Sin embargo, lo sucedido en Minneapolis se inserta dentro de una ofensiva más amplia contra las grandes ciudades gobernadas por demócratas, como Los Ángeles y Chicago, donde el presidente combinó tácticas de amenazas económicas con operativos federales. Ante esto, recientes encuestas publicadas en medios como The New York Times y Reuters muestran que las tácticas agresivas dentro del país están comenzando a generar rechazo tanto por parte de la sociedad como del ámbito político.

Según reporta El País, el despliegue de tropas federales en seis ciudades gobernadas por demócratas alcanzó los 496 millones de dólares en solo seis meses, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Este gasto podría superar los 1.000 millones de dólares si las operaciones continúan. Desde junio de 2025, cuando más de 4.000 efectivos fueron enviados a Los Ángeles, el gobierno Trump desplegó tropas en varias ciudades, incluidas Washington D. C., Memphis, Portland, Chicago y Nueva Orleans. El mayor costo se ha registrado en la capital, Washington, con un despliegue de 2.950 efectivos, lo que generó un gasto aproximado de 223 millones de dólares.

En respuesta, varios fiscales generales estatales presentaron demandas, buscando detener las operaciones. En Oregón, un juez federal bloqueó permanentemente la presencia de la Guardia Nacional, mientras que en Los Ángeles, un fallo judicial obligó a retirar a las tropas de las calles. Además, el Tribunal Supremo impidió el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, lo que llevó a Trump a suspender temporalmente estos despliegues. Esta serie de decisiones judiciales refleja el creciente conflicto entre el Ejecutivo y las autoridades estatales en torno al uso de fuerzas militares en operaciones de control migratorio.

El impacto de estas políticas se ve reflejado también en los registros internos del DHS, que indican que el número de personas detenidas bajo la custodia del ICE alcanzó un nuevo récord de 73.000 el mes pasado, lo que representa un incremento del 84 % con respecto al año anterior. Fuentes anónimas del propio gobierno han descrito, para CNN, esto como un “asunto 80/20” (80% de la opinión pública a favor, por un 20% en contra) a un “tema 20/80”.