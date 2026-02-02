Trump asegura que India dejará de comprar petróleo ruso y anuncia una reducción recíproca del arancel

Durante la mañana de este lunes 2 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump conversó por llamada con el primer ministro de la India, Narendra Modi, a quien calificó como un "líder poderoso". Según el mandatario estadounidense, conversaron sobre comercio y el fin de la guerra con Rusia y Ucrania. "Fue un honor hablar con Modi. Es uno de mis mejores amigos", indicó.

En ese contexto, el jefe de la Casa Blanca anunció que India dejará de "comprar petróleo ruso" y preferirá el crudo procedente de Estados Unidos y Venezuela. Trump argumentó que esta medida "ayudará a poner fin a la guerra en Ucrania".

Donald Trump asegura que India dejará de comprar petróleo ruso

Donald Trump ya había adelantado el sábado 31 de enero de 2026 que India empezaría a comprar crudo de Venezuela. El sector petrolero del país sudamericano comenzó a liberarse desde la captura de Nicolás Maduro.

El anuncio de Trump se produjo luego de que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo valorado en 500 millones de dólares para que Estados Unidos comercialice hasta 50 millones de barriles de crudo y gestione los ingresos antes de que sean transferidos a la nación caribeña.

Además, el primer ministro indio Narendra Modi habló por llamada telefónica con la presidencia interna de Delcy Rodríguez el viernes 30. Ambos quedaron en pactar y profundizar la cooperación energética.

Trump anuncia una reducción recíproca del arancel

Trump sostuvo que, a petición de Modi, se concretó "con efecto inmediato" un acuerdo comercial entre Washington e India. De ahora en adelante, la administración del republicano reducirá recíprocamente los obstáculos impuestos del 25% al 18%. "Avanzarán para reducir a cero las barreras arancelarias y no impondrán aranceles contra Estados Unidos", precisó el estadounidense.

Trump, por último, mencionó que Modi se comprometió a "comprar productos estadounidenses" a un nivel "mucho mayor". También afirmó que adquirirán más de "500.000 millones de dólares en energía, tecnología, productos agrícolas, carbón".

A través de la red social X, Modi se pronunció sobre la reunión por teleconferencia con Trump. "Me alegra que, bajo el principio de reciprocidad, los aranceles sobre los bienes indios se reduzcan al 18%. Esto impulsará el 'Made in India' y fortalecerá nuestra integración en las cadenas de suministro globales", escribió, sin hacer referencia a que India dejará de comprar petróleo ruso.