Mundo

El respaldo a Donald Trump cae en Estados Unidos con un 50% que desaprueba las acciones de la administración

Actualmente, apenas el 27% de los estadounidenses dice apoyar todas o la mayoría de las políticas y planes de Trump, según Pew Research Center.

De acuerdo con el informe, la popularidad presidencial descendió desde el 40% registrado en otoño. Foto: AFP
De acuerdo con el informe, la popularidad presidencial descendió desde el 40% registrado en otoño. Foto: AFP

La aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cayó al 37%, el nivel más bajo desde el inicio de su segundo mandato, según una encuesta difundida este jueves por el Pew Research Center. De acuerdo al informe, los estadounidenses, en una proporción de más de dos a uno, dicen que las acciones de la administración han sido peores de lo que esperaban (50%) en lugar de mejores (21%).

De acuerdo con el informe, la popularidad presidencial descendió desde el 40% registrado en otoño y se mantiene por debajo del 40% desde agosto, cuando alcanzó el 38%, que hasta entonces era el nivel más bajo de su segundo periodo, iniciado en enero de 2025. La medición de septiembre confirma además una pérdida de respaldo incluso dentro del electorado republicano.

Actualmente, apenas el 27% de los estadounidenses dice apoyar todas o la mayoría de las políticas y planes de Trump, una caída significativa frente al 35% que expresaba ese respaldo cuando asumió el cargo el año pasado. Según Pew Research Center, este retroceso se explica exclusivamente por el cambio de opinión entre los votantes republicanos.

Cae el apoyo republicano

El respaldo del Partido Republicano al presidente continua en descenso, según el informe, que atribuyó la caída general de su popularidad exclusivamente a la pérdida de apoyo dentro de sus propias filas.

De acuerdo con el reporte, el 56% de los republicanos afirma hoy respaldar todos o la mayoría de los planes y políticas de Trump, frente al 67% que lo hacía el año pasado. El estudio también registró una merma en la confianza sobre sus cualidades personales y de gestión.

Solo el 42% de los simpatizantes republicanos dijo estar “extremadamente o muy confiado” en que el mandatario “actúa éticamente”, una baja frente al 55% registrado un año atrás. Asimismo, descendió al 52% la proporción de quienes confían en su respeto a las normas democráticas, mientras que el 66% considera que posee la capacidad mental necesaria para desempeñar el cargo.

Intereses internos en dificultad

La encuesta fue difundida luego de que el presidente de Estados Unidos diera inicio este martes a la campaña para las elecciones intermedias de noviembre con un mitin en Iowa, en un contexto marcado por la crisis generada tras la muerte de dos manifestantes estadounidenses abatidos por agentes migratorios en Minneapolis, en el estado de Minnesota.

El sondeo se realizó entre el 20 y el 26 de enero mediante entrevistas telefónicas y en línea a 8.512 adultos, con un margen de error de 1,4% y un nivel de confianza del 95%, según los datos metodológicos del estudio.

