El jefe de Estado colombiano anunció el inicio de una intensa jornada de contactos con autoridades estadounidenses. Foto: X/@CancilleriaCol.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó en la madrugada de este lunes a Washington para cumplir una agenda oficial de Estado que incluye una reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, prevista para este martes 3 de febrero en la Casa Blanca.

Según informó la Presidencia de la República de Colombia, Petro arribó a Washington a las 12:30 a. m. para dar inicio a la agenda oficial programada entre el 2 y el 5 de febrero. El encuentro bilateral abordará la cooperación entre ambos países y la agenda más amplia de relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

La reunión se produce tras un año marcado por tensiones y cruces verbales entre ambos gobiernos, que se moderaron en las últimas semanas. Trump recibirá a Petro en un contexto de recomposición del diálogo político entre Bogotá y Washington.

"Empiezo mi jornada de comunicación intensa"

En paralelo, el jefe de Estado colombiano anunció el inicio de una intensa jornada de contactos con autoridades estadounidenses. “Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE. UU., con mi entrevista con el representante de negocios de los EE. UU. en Colombia, John McNamara”, escribió Petro en su cuenta de X, donde también convocó a una marcha en Bogotá para este martes.

La Presidencia de Colombia detalló que la agenda del presidente Petro en Estados Unidos contempla actividades políticas, académicas, empresariales y encuentros con la comunidad colombiana residente en ese país, en el marco de su visita oficial.

Según la información oficial, el mandatario ofrecerá una charla sobre cambio climático en la Universidad de Georgetown y mantendrá reuniones con empresarios del sector del cacao, enfocadas en comercio, sostenibilidad y la proyección internacional del producto colombiano.

Petro obtuvo visado especial para ingresar a EE. UU.

Petro, quien obtuvo un visado especial luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le cancelara el anterior tras su inclusión en la denominada “lista Clinton”, también sostendrá encuentros con congresistas estadounidenses para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral.

La agenda incluye además una reunión con la diáspora colombiana en la Biblioteca Martin Luther King, como parte de las actividades previstas durante su estadía en Estados Unidos.