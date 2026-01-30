HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia confirma que Trump pidió a Putin detener los ataques contra Kiev "hasta el 1 de febrero", pero siguen los bombardeos en Ucrania

El gobierno de Vladímir Putin aceptó la petición de Donald Trump para detener los ataques contra Kiev, pero Volodímir Zelenski reportó nuevos bombardeos en Ucrania.

Volodímir Zelenski agradeció a Donald Trump por apoyar a Ucrania y reportó que el gobierno de Vladímir Putin lanzó nuevos ataques.
Volodímir Zelenski agradeció a Donald Trump por apoyar a Ucrania y reportó que el gobierno de Vladímir Putin lanzó nuevos ataques.

Rusia confirmó este viernes 30 de enero de 2026 que Donald Trump pidió a Vladimir Putin que detuviera los ataques contra Kiev "hasta el 1 de febrero". Pese a que Moscú aceptó la propuesta del presidente de Estados Unidos, los bombardeos continúan contra las principales ciudades de Ucrania. Durante la noche del 29 de enero, el Kremlin lanzó un misil balístico y 111 drones de largo alcance, aunque las defensas ucranianas lograron neutralizar 80 de esos aparatos.

En una reunión del gabinete en la Casa Blanca, realizada el jueves 29, el líder republicano afirmó que hizo la petición debido al "frío extremo" que azota a Ucrania, con temperaturas que han descendido hasta los −20 °C."Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev y otras ciudades durante una semana", remarcó, sin especificar cuándo tuvo lugar la conversación con el mandatario ruso. Las recientes declaraciones de Trump se produjeron luego de que un ataque con drones rusos contra un tren civil en la región de Járkov dejara al menos cinco personas muertas el martes. La magnitud del ataque impidió determinar de inmediato el número total de víctimas.

PUEDES VER: El proyecto ferroviario que unirá 5 países de América Latina y conectará 2 océanos: facilitará exportaciones a Asia y Europa

Rusia confirma que Donald Trump pidió a Vladimir Putin detener los ataques contra Ucrania

En declaraciones a la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó la petición de Donald Trump. "Puedo decir que efectivamente hizo una solicitud personal al presidente Putin para que se abstuviera de atacar Kiev durante una semana, hasta el 1 de febrero, con el fin de crear condiciones favorables para las negociaciones", admitió. Sin embargo, el funcionario evitó comentar si la pausa abarcaría todos los ataques o solo aquellos dirigidos contra la infraestructura energética. Tampoco precisó si la solicitud del mandatario estadounidense guardaba relación con las bajas temperaturas.

Miles de ucranianos enfrentan un invierno excepcionalmente frío, luego de que la red energética resultara dañada por ataques rusos. Además, el Centro Hidrometeorológico Ucraniano advirtió que las temperaturas podrían descender hasta los −30 °C en los próximos días. Se espera que la peor ola de frío llegue a inicios del próximo mes.

PUEDES VER: China hace realidad lo que se creía imposible: científicos reducen un chip semiconductor a una fibra tan fina como un cabello humano

Volodímir Zelenski agradece a Trump y confirma nuevos ataques contra Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció a Donald Trump y señaló que una posible pausa temporal en los ataques durante el periodo invernal extremo podría ayudar a proteger la infraestructura energética crítica del país. "El suministro eléctrico es fundamental para la vida. Valoramos los esfuerzos de nuestros socios para ayudarnos a proteger vidas. ¡Gracias, presidente Trump!", escribió en la red social X.

Zelenski confirmó que se discutió una posible pausa temporal en los ataques contra la infraestructura energética durante reuniones trilaterales entre funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Rusia, realizadas la semana pasada en Abu Dhabi. Sin embargo, advirtió que los ataques contra infraestructura energética y las ofensivas con drones contra zonas residenciales continúan.

"Ahora observamos una tendencia del ejército ruso hacia ataques logísticos. (…) Se utilizó un misil balístico contra la región de Járkov, que dañó almacenes de una planta de producción civil perteneciente a una empresa estadounidense", apostilló. También reportó bombardeos en ciudades como Zaporiyia, Jersón, Dnipropetrovsk, Nikopol, Chernihiv, Sumy y Járkov.

"Ucrania está lista para las decisiones y esperamos que nuestros socios puedan actuar con la mayor eficacia posible, en Europa, en Estados Unidos y en todas partes, como se requiere para una paz duradera", afirmó.

PUEDES VER: Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

¿Reunión entre Putin y Zelenski?

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, comentó que Volodímir Zelenski puede viajar a Moscú si "está listo para reunirse" con Vladímir Putin. El comentario respondió a la declaración del canciller ucraniano, Andréi Sibiga, sobre la disposición de Zelenski a mantener conversaciones con Putin para resolver asuntos como "los territorios y el futuro control de la central nuclear de Zaporozhie".

En ese contexto, el presidente ucraniano insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que busca quedarse con todo el Donbás —zona controlada en más de un 75 % por fuerzas rusas— para poner fin al conflicto. También señaló que el acuerdo sobre las garantías de seguridad que solicita a Estados Unidos, con el objetivo de evitar una nueva invasión del Kremlin, debe firmarse antes de que se confirme un eventual acuerdo de paz.

