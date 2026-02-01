Desde el viernes 30 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) inició la difusión de más de tres millones de páginas vinculadas al caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Durante una conferencia de prensa, el vicefiscal general Todd Blanche sostuvo que la revisión de los nuevos registros desclasificados se realizó de manera autónoma y sin interferencias de la Casa Blanca. "No hubo indicaciones sobre cómo hacer la revisión, qué buscar ni qué debía censurarse", aseveró.

El presidente Donald Trump intentó frenar la publicación, pero finalmente aprobó la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein ante la presión bipartidista. La norma establecía que todos los documentos en poder del DOJ debían hacerse públicos antes del 19 de diciembre de 2025.

Nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein revelan nexos con figuras clave del poder global

Luego de seis semanas de retraso, se publicó un material inédito que incluye cerca de 180.000 imágenes, 2.000 videos, informes carcelarios y reportes sobre la investigación de Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por ayudar a Epstein en el tráfico de menores.

Los archivos reúnen intercambios de correos electrónicos entre Epstein y figuras públicas de alto perfil como Donald Trump, Steve Tisch (vicepresidente ejecutivo de los New York Giants), Howard Lutnick (Secretario de Comercio de Estados Unidos), Andrew Mountbatten-Windsor (antes conocido como el príncipe Andrés), Elon Musk, Casey Wasserman (presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028), Mette-Marit (miembro de la familia real de Noruega), Bill Gates, Stephen Hawking, Richard Branson (propietario de Virgin Group) y Steve Bannon (ex estratega jefe de la Casa Blanca), entre otros políticos, empresarios y celebridades.

Los mensajes corresponden al período comprendido entre 2003 y 2015, pese a que entre 2008 y 2009 Epstein cumplió una pena de cárcel en Florida tras declararse culpable de pagar a menores por sexo. Es importante aclarar que la presencia de estos nombres en los registros no es necesariamente indicativa de delito.

Acusan a Donald Trump

Donald Trump aparece de forma destacada en los expedientes difundidos por el DOJ. Sin embargo, el líder republicano niega cualquier conducta indebida vinculada con Epstein.

Entre las nuevas revelaciones figura una relación de denuncias por presunto abuso sexual contra menores. En ese contexto, se menciona que una mujer acusó al mandatario de haber abusado de ella cuando tenía 13 años.

Hasta el momento, Trump no enfrenta ninguna acusación penal. Las autoridades estadounidenses indicaron que muchas de las acusaciones no fueron corroboradas y que incluyen información de segunda mano o de origen anónimo.

"Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", concluyó el DOJ.

Alcance global de Jeffrey Epstein

Personalidades mexicanas también figuran en los documentos desclasificados por el DOJ. Entre los nombres se encuentran Ricardo Salinas Pliego, propietario de Televisión Azteca, así como el diplomático y académico prófugo Andrés Roemer.

Documentos del Congreso estadounidense revelan mensajes privados entre Epstein y Steve Bannon. En esos intercambios, el pederasta se atribuía influencia en la política israelí y un papel en el regreso político de Ehud Barak en 2019. Según los mensajes, el objetivo era enfrentar al entonces primer ministro Benjamin Netanyahu en un año electoral clave.