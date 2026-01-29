Trump aprueba decreto que autorizaría imponer aranceles a los países que venden petróleo a Cuba

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite a Washington la posibilidad de imponer aranceles a aquellos países que exporten petróleo a Cuba. La reciente medida está orientada a intensificar la presión sobre La Habana, que se abastecía de crudo venezolano hasta la captura de Maduro.

Además, se declaró en "estado de emergencia" a la isla debido a la amenaza excepcional que representa el régimen para la seguridad nacional de Estados Unidos, tal como se detalla en el documento emitido.

EE. UU. emplea los aranceles para seguir presionando a Cuba

"Se podrá imponer un arancel adicional 'ad valorem' (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione, directa o indirectamente, cualquier tipo de petróleo a Cuba", señaló el texto publicado por la Casa Blanca. Así, se busca deteriorar el estado de la isla, que atraviesa una crisis energética.

La presión de Washington se justifica por la decisión de las autoridades cubanas de "alinearse y respaldar a varios países, organizaciones terroristas internacionales y actores que son hostiles a Estados Unidos". Entre los mencionados se encuentran Rusia, China, Irán, así como los grupos Hamás y Hezbolá.

Asimismo, Cuba también es señalada en la orden ejecutiva de desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia, al tiempo que "propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas". Por ello, Trump había señalado previamente a La Habana que no se proporcionaría más petróleo a la isla a menos que se alcanzara un acuerdo con las autoridades locales.

Cuba responde a las presiones de EE. UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respaldó la formación militar del país como una estrategia de disuasión ante posibles agresiones por parte de Estados Unidos, en un contexto de intensificación de las tensiones con la administración de Trump.

"La mejor manera de evitar una agresión es que el imperialismo (de Estados Unidos) tenga que calcular cuál sería el precio de agredir a nuestro país", sostuvo el mandatario durante un ejercicio militar en una unidad de tanques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el sábado 24 de enero.