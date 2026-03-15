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Candidato presidencial Napoleón Becerra falleció en un accidente
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Política

Napoleón Becerra ÚLTIMAS NOTICIAS: candidato presidencial falleció en un accidente en Ayacucho

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) falleció a los 61 años en un accidente de carretera. Este domingo 15 de marzo, Napoleón Becerra tenía una actividad de campaña en Ayacucho.

El candidato presidencial falleció a los 61 años cuando se dirigía a una actividad de su campaña presidencial en Ayacucho. Foto: Composición/LR
El candidato presidencial falleció a los 61 años cuando se dirigía a una actividad de su campaña presidencial en Ayacucho. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoleón Becerra, falleció este domingo 15 de marzo en un accidente de carretera en Rumichaca, Ayacucho. El aspirante al sillón presidencial se dirigía a una actividad de campaña que estaba programada para el 15 de marzo a las 9 de la mañana en Tambo-La Mar, de cara a las Elecciones 2026.

Napoleón Becerra: ÚLTIMAS NOTICIAS

10:10
15/3/2026

Candidato presidencial del PRIN también envía sus condolencias

"Quienes no tenemos la economía y el financiamiento empresarial tenemos que ser ruteros o mochileros, pero nada nos detiene en nuestro amor por un Perú mejor", acotó Walter Chirinos, candidato presidencial del PRIN.

09:56
15/3/2026

Fallecimiento de Napoleón Becerra fue confirmada por militante del PTE

La militante y candidata a diputada del PTE, Emely Silva, confirmó la noticia, lamentando el fallecimiento de Becerra y expresando sus condolencias a familiares y amigos. En una breve comunicación con Latina, Silva detalló que la comitiva accidentada transportaba al candidato presidencial, y que dos compañeros presentes en el lugar corroboraron la información. El vehículo se encontraba a dos horas de la ciudad de Ayacucho.

"Ellos han ido por vía terrestre; la comitiva siempre viaja. Él ha viajado con algunos compañeros, pero él se habría llevado la peor parte. Yo me comuniqué con él, me dijo que se estaba yendo para Ayacucho, la unidad que él usaba era una camioneta, me invitó a viajar, pero yo no pude; la semana pasada estuvieron en Huancayo", narró.

09:49
15/3/2026

Rosa María Palacios lamenta la partida de Napoleón Becerra

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15/3/2026

Primero la Gente envía sus condolencias para el fallecimiento de Napoleón Becerra

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15/3/2026

César Acuña lamenta el fallecimiento de Napoleón Becerra

09:32
15/3/2026

Napoleón Becerra falleció a los 61 años en Ayacucho

Napoleón Becerra García, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), falleció este domingo 15 de marzo en un accidente en la carretera de Rumichaca, Ayacucho.

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