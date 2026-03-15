Napoleón Becerra ÚLTIMAS NOTICIAS: candidato presidencial falleció en un accidente en Ayacucho

La militante y candidata a diputada del PTE, Emely Silva, confirmó la noticia, lamentando el fallecimiento de Becerra y expresando sus condolencias a familiares y amigos. En una breve comunicación con Latina, Silva detalló que la comitiva accidentada transportaba al candidato presidencial, y que dos compañeros presentes en el lugar corroboraron la información. El vehículo se encontraba a dos horas de la ciudad de Ayacucho.

"Ellos han ido por vía terrestre; la comitiva siempre viaja. Él ha viajado con algunos compañeros, pero él se habría llevado la peor parte. Yo me comuniqué con él, me dijo que se estaba yendo para Ayacucho, la unidad que él usaba era una camioneta, me invitó a viajar, pero yo no pude; la semana pasada estuvieron en Huancayo", narró.