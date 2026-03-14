Trump afirma que Irán está "completamente vencido" y Teherán amenaza con reducir a "cenizas" las infraestructuras petroleras de EE. UU.

Trump sigue la ofensiva contra Irán. | Composición LR | Betsabeth De Los Santos

Trump sigue la ofensiva contra Irán. | Composición LR | Betsabeth De Los Santos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán está “completamente rendido”, dos semanas después de los ataques realizados junto con Israel contra varios puntos estratégicos del país, incluido el búnker de Alí Jamenei, exlíder de la República Islámica, quien murió durante los bombardeos masivos.

A través de una publicación en Truth Social, el líder republicano señaló que desde Teherán buscan un acuerdo, pero indicó que las condiciones planteadas no son aceptables, aunque no brindó detalles.

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El viernes, el conflicto se concentró en la isla de Jark, ubicada en el Golfo Pérsico, a unos 30 kilómetros de la costa iraní, donde opera la mayor terminal de exportación de crudo del país.

Ese mismo día, Trump aseguró que Estados Unidos "aniquiló por completo" varios objetivos militares y advirtió que atacaría infraestructuras petroleras si Irán intentara bloquear nuevamente el paso por el estrecho de Ormuz.

Ante los recientes acontecimientos, Jatam al Anbiya, portavoz del mando operativo central del Ejército iraní, amenazó con “destruir y reducir a cenizas” todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas de la región que sean propiedad de, o cooperen con la potencia enemiga.

A primera hora de este sábado, Trump instó a otros países a enviar barcos para asegurar la vía marítima petrolera. “Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación completamente vulnerable”, afirmó.

Refuerzos en Medio Oriente

El Pentágono ordenó el despliegue de una nueva unidad expedicionaria de marines y varios buques de guerra en Oriente Medio, en respuesta al incremento de los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz, según confirmaron funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos a medios como CBS, The Wall Street Journal, CNN, Fox News y Axios.

La fuerza desplegada, liderada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), está integrada por la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines, el crucero lanzamisiles USS Robert Smalls y el destructor USS Rafael Peralta.

El objetivo de este refuerzo es proporcionar más opciones para operaciones militares en la región. Estas fuerzas están preparadas para realizar evacuaciones a gran escala, operaciones anfibias, misiones especiales de mar a tierra y, si se ordena, acciones de combate terrestre, según informó el Departamento de Guerra.

“En fase decisiva”

Israel, otra de las partes involucradas en el conflicto, aseguró su ministro de Defensa, Israel Katz, que la guerra “entró en una fase decisiva” y sostuvo que “solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida”, hasta la caída del régimen.

Las declaraciones de funcionarios israelíes surgen en medio de los constantes ataques en Líbano, que han dejado más de 750 muertos, incluidos 103 niños, y más de 800.000 desplazados, según el último balance oficial libanés.

En Tel Aviv se escucharon varias explosiones tras el lanzamiento de misiles desde Irán. Las detonaciones fueron tan fuertes que se oyeron hasta Jerusalén, a unos 70 kilómetros de distancia. La agencia AFP reportó la presencia de humo negro en dos puntos del área metropolitana de la ciudad.