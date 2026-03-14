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Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por la Liga 1: hora y canales para ver el partido

El popular club 'celeste' se alista para recibir al aguerrido Sport Boys, en el Alberto Gallardo, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys por Liga 1. Foto: Lr/Betsabet de Los Santos
Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys por Liga 1. Foto: Lr/Betsabet de Los Santos

Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys, este domingo a las 11.00 a. m., por la fecha 7 del Torneo Apertura. El excampeón de la Liga 1 parte como favorito, tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los hinchas que no puedan asistir al Estadio Alberto Gallardo deberán seguir el duelo por L1 MAX y el minuto a minuto en La República Deportes.

Los ‘celestes’ salen con la obligación de ganar para despejar dudas y recortar distancia en la tabla de posiciones. Justamente, crecieron dudas sobre la continuidad de Paulo Autuori por el fútbol poco vistoso que propuso contra Carabobo.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys por la Liga 1?

Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys en un partidazo dominical por la Liga 1. Los ‘celestes’ parten como favoritos, aunque los ‘rosados’ quieren recuperar su mejor versión para evitar pelear por la baja. A continuación, te jugamos los horarios confirmados.

  • Perú: 11.00 a. m.
  • Colombia: 11.00 a. m.
  • Ecuador: 11.00 a. m.
  • Brasil: 1.00 p. m.
  • Argentina: 1.00 p. m.

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¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1?

El esperado choque entre el club chalaco y el rímense se podrá ver por Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Es importante destacar que debes contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

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Historial entre Sporting Cristal y Sport Boys

La superioridad de los ‘celestes’ se ve reflejado en el historial ya que en los últimos 5 partidos la balanza se inclinó para el cuadro del Rímac e incluso se registra una goleada a favor de Sporting Cristal.

  • 2025: Sport Boys 0-2 Sporting Cristal
  • 2025: Sporting Cristal 2-1 Sport Boys
  • 2025: Sporting Cristal 4-2 Sport Boys
  • 2024: Sporting Cristal 4-0 Sport Boys
  • 2024: Sport Boys 1-3 Sporting Cristal.

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Posibles alineaciones entre Sporting Cristal y Sport Boys

El entrenador Paulo Autuori no se guarda nada para afrontar este crucial partido contra Sport Boys

  • Sporting Cristal (4-3-3): Enríquez; Sosa, Araujo, Díaz, Cristiano; Yotún, Wisdom, Cazonatti; Iberico, Ávila, 'Canchita'.
  • Sport Boys (4-1-4-1): Melián; Saba, Alfani, Dulanto, Riojas; Illanes; Díaz, Mora, Da Campo, Llontop; Nequecaur.


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