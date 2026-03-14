Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO por la Liga 1: hora y canales para ver el partido

Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys por Liga 1. Foto: Lr/Betsabet de Los Santos

Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys por Liga 1. Foto: Lr/Betsabet de Los Santos

Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys, este domingo a las 11.00 a. m., por la fecha 7 del Torneo Apertura. El excampeón de la Liga 1 parte como favorito, tras clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los hinchas que no puedan asistir al Estadio Alberto Gallardo deberán seguir el duelo por L1 MAX y el minuto a minuto en La República Deportes.

Los ‘celestes’ salen con la obligación de ganar para despejar dudas y recortar distancia en la tabla de posiciones. Justamente, crecieron dudas sobre la continuidad de Paulo Autuori por el fútbol poco vistoso que propuso contra Carabobo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys por la Liga 1?

Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys en un partidazo dominical por la Liga 1. Los ‘celestes’ parten como favoritos, aunque los ‘rosados’ quieren recuperar su mejor versión para evitar pelear por la baja. A continuación, te jugamos los horarios confirmados.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1?

El esperado choque entre el club chalaco y el rímense se podrá ver por Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Es importante destacar que debes contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.

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Historial entre Sporting Cristal y Sport Boys

La superioridad de los ‘celestes’ se ve reflejado en el historial ya que en los últimos 5 partidos la balanza se inclinó para el cuadro del Rímac e incluso se registra una goleada a favor de Sporting Cristal.

2025: Sport Boys 0-2 Sporting Cristal

Sport Boys 0-2 Sporting Cristal 2025: Sporting Cristal 2-1 Sport Boys

Sporting Cristal 2-1 Sport Boys 2025: Sporting Cristal 4-2 Sport Boys

Sporting Cristal 4-2 Sport Boys 2024: Sporting Cristal 4-0 Sport Boys

Sporting Cristal 4-0 Sport Boys 2024: Sport Boys 1-3 Sporting Cristal.

Posibles alineaciones entre Sporting Cristal y Sport Boys

El entrenador Paulo Autuori no se guarda nada para afrontar este crucial partido contra Sport Boys

Sporting Cristal (4-3-3): Enríquez; Sosa, Araujo, Díaz, Cristiano; Yotún, Wisdom, Cazonatti; Iberico, Ávila, 'Canchita'.

Enríquez; Sosa, Araujo, Díaz, Cristiano; Yotún, Wisdom, Cazonatti; Iberico, Ávila, 'Canchita'. Sport Boys (4-1-4-1): Melián; Saba, Alfani, Dulanto, Riojas; Illanes; Díaz, Mora, Da Campo, Llontop; Nequecaur.



