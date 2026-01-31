Los nuevos archivos revelan conexiones del expresidente Donald Trump con Epstein, junto a acusaciones no verificadas que han sido rechazadas por la Casa Blanca. | Foto: NBC

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de nuevos archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, en la mayor divulgación oficial de documentos desde que una ley aprobada el año pasado ordenó su liberación pública. El lote incluye cerca de tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos vinculados a la investigación.

Según el Departamento de Justicia, la publicación es el resultado de un proceso de revisión “exhaustivo” destinado a garantizar transparencia y proteger la identidad de las víctimas. Los archivos contienen informes carcelarios, registros sobre la investigación de Ghislaine Maxwell —condenada por ayudar a Epstein a traficar con menores— y correos electrónicos intercambiados con figuras públicas de alto perfil.

Denuncias no verificadas y respuesta oficial de Trump

Donald Trump aparece mencionado en cientos de ocasiones en los archivos recientemente publicados. Aunque el mandatario mantuvo una amistad con Epstein, ha afirmado que esta relación se rompió hace muchos años y ha negado tener conocimiento de los delitos sexuales cometidos.

Entre los nuevos documentos, se encuentra una lista recopilada por el FBI el año pasado, que incluye acusaciones contra el republicano presentadas por personas que contactaron la línea de denuncias del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas. Muchas de estas acusaciones parecen basarse en denuncias no verificadas y carecen de pruebas sólidas. La lista también incluye acusaciones de abuso sexual contra Trump, Epstein y otras figuras prominentes.

Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia han señalado que algunos de los documentos contienen "afirmaciones falsas y sensacionalistas" contra Trump, las cuales fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. Ambos aseguraron que estas afirmaciones son infundadas y que, de haber tenido alguna credibilidad, ya habrían sido utilizadas en su contra.

Elon Musk: correos sobre viajes y fiestas en la isla de Epstein

Los nuevos documentos también incluyen correspondencia por correo electrónico entre Epstein y el multimillonario Elon Musk. Este último no ha sido acusado de ningún delito en este caso, previamente afirmó que el banquero lo invitó a su isla, pero que él rechazó la oferta.

Los correos electrónicos revelan que Musk discutió la posibilidad de viajar a la isla en varias ocasiones, incluyendo una propuesta en 2012 en la que le preguntó a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más loca en tu isla?". En otro correo de noviembre de 2012, Epstein preguntó cuántas personas Musk necesitaría transportar en helicóptero a la isla, a lo que Musk respondió que solo serían él y su entonces esposa, Talulah Riley.

En un correo de Navidad de 2012, Musk le preguntó a Epstein si había alguna fiesta planeada, ya que él quería "soltarse" después de un año de trabajo intenso. A pesar de las conversaciones, no hay evidencia de que Musk haya viajado a la isla. En una publicación reciente, el empresario aclaró que estaba consciente de que algunos de estos correos podrían ser malinterpretados y usados en su contra, pero enfatizó la importancia de procesar a los culpables de la explotación infantil asociada a Epstein.

Correos polémicos sobre Bill Gates

Un portavoz de Bill Gates ha rechazado categóricamente las acusaciones contenidas en los archivos de Epstein, que incluyen la afirmación de que el cofundador de Microsoft contrajo una enfermedad de transmisión sexual. El portavoz calificó dichas acusaciones como "absolutamente absurdas y completamente falsas".

En los documentos, se encuentran dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013, aparentemente redactados por Epstein, aunque no está claro si fueron enviados a Gates. En uno de ellos, se menciona una carta de renuncia de la Fundación Bill y Melinda Gates, donde se afirma que Gates necesitaba medicamentos para tratar las consecuencias de "mantener relaciones sexuales con chicas rusas".

En otro correo, Epstein acusa a Gates de haber terminado una amistad y de intentar ocultar una infección de transmisión sexual. El portavoz de Gates explicó que estos correos simplemente reflejan la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con él, y que intentó difamarlo.