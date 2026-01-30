Departamento de Justicia de EE. UU. anuncia publicación de 3 millones de páginas del caso Epstein

El Departamento de Justicia de EE. UU. revelará el viernes 30 de enero más de tres millones de páginas de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. El vicefiscal general Todd Blanche informó en Washington que la publicación incluirá videos y más de 180.000 fotografías nuevas.

El funcionario señaló que no expondrán imágenes de mujeres, excepto aquellas que retraten a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein. Investigaciones previas han revelado las conexiones del delincuente sexual con figuras del ámbito empresarial, del entretenimiento y de la política, entre las que se incluyen Donald Trump y Bill Clinton.

Gobierno de EE. UU. compartirá nuevos documentos del caso Epstein

Todd Blanche afirmó que la entrega de estos nuevos documentos permitirá que su juicio se ajuste a la legislación impulsada por el Congreso de Estados Unidos, la cual busca garantizar el acceso público a información detallada sobre los crímenes de Epstein. "Vamos a producir más de tres millones de páginas, incluidos 2.000 vídeos y 180.000 imágenes en total", declaró en una rueda de prensa.

La publicación se realiza después de varios meses de tensiones entre el Gobierno de Trump y el Legislativo, debido a las acusaciones mutuas sobre la demora y la falta de claridad en los contenidos, que ocultan detalles y nombres en años de registros relacionados con el caso. La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía el 19 de diciembre como fecha límite para su divulgación.

El vicefiscal general admitió que algunos documentos permanecerán fuera del acceso público. Esta decisión busca asegurar la reserva de información que contenga datos personales y privados de las víctimas, así como material relacionado con pornografía infantil, imágenes que evidencien muertes o abuso físico, y archivos asociados a investigaciones judiciales en curso.

Además, Blanche rechazó las acusaciones de que el Departamento de Justicia esté protegiendo al presidente republicano y que la Casa Blanca haya intervenido en el proceso. "No es cierto que protegemos al presidente Trump. No protegemos a nadie. Hay una sed de información sobre este caso que no se satisface con la publicación de los documentos", sostuvo.

Administración de Trump continúa con las investigaciones sobre Epstein

Hasta el momento, el Departamento de Justicia ha puesto a disposición en su biblioteca digital sobre Epstein cerca de 12.000 documentos, que en total abarcan aproximadamente 125.000 páginas. Esta cantidad representa solo una pequeña parte de los millones de registros que el organismo ha estado analizando.

Los documentos abarcan una denuncia presentada ante el FBI en 1996, un hecho que ocurrió años antes de que el financiero fuera objeto de una investigación por abuso sexual infantil. Asimismo, estos materiales proporcionan información adicional sobre la indagatoria del gobierno en relación con posibles cómplices. También se incluyen miles de fotografías de las propiedades de Epstein, ubicadas en Nueva York y las Islas Vírgenes Estadounidenses, las cuales fueron tomadas por el Buró Federal de Investigaciones tras su arresto en 2019.

Cabe recordar que Epstein fue detenido en julio de 2019 por pagar por sexo con una menor. En agosto de ese año, mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores, se suicidó en una prisión de Nueva York. Por otro lado, Maxwell cumple una pena de 20 años de cárcel tras ser condenada por reclutar a menores para el magnate.