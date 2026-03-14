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Universitario vs Regatas EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver los cuartos de final

Las excampeonas de la LNSV se enfrentan a las 'Leonas' en un partidazo por un boleto a las semifinales del torneo. La 'U' va por el batacazo del año.

Universitario se enfrenta a Regatas por la Liga Peruana de Vóley. Foto: Lr/Bestabet de Los Santos
Universitario se enfrenta a Regatas por la Liga Peruana de Vóley. Foto: Lr/Bestabet de Los Santos

Choque de gigantes. Universitario se mide a Regatas, este domingo desde 5.00 p. m., por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Los hinchas que no puedan asistir al Polideportivo Lucha Fuentes deberán seguir el partido por Latina Televisión o el minuto a minuto en La República Deportes. Sin duda, un partido especial e incluso con olor a final.

La ‘U’ tendrá a la hinchada a favor, pero Regatas quiere apelar a la historia en la LNSV. Ambas escuadras reeditarán la semifinal de la temporada pasada. Como es conocido, el vencedor de la llave será el mejor de tres partidos. El duelo de ida será crucial para llegar más tranquilas a la vuelta.

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¿A qué hora juega Universitario vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley?

Nadie quiere perderse el esperado partido entre Universitario vs Regatas por un boleto a las semifinales del torneo. Sin duda, el platillo principal de los cuartos de final. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

  • Perú: 5.00 p. m.
  • Colombia: 5.00 p. m.
  • Ecuador: 5.00 p. m.
  • Argentina: 5.00 p. m.
  • Brasil: 7.00 p. m.
  • Chile: 7.00 p. m.

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¿Dónde ver Universitario vs Regatas por la Liga Peruana de Vóley?

Los fanáticos del voleibol que no puedan asistir al popular coliseo de Villa El Salvador deberán seguir la transmisión de Latina Televisión, el Facebook de la Federación Peruana de Vóley o el minuto a minuto de La Republica Deportes.

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Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy

Así quedó conformada la agenda para este fin de semana en los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026.

  • Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
  • Día: sábado 14 de marzo
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Día: sábado 14 de marzo
  • Hora: 7.00 p. m.
  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Día: domingo 15 de marzo
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Universitario vs Regatas
  • Día: domingo 15 de marzo
  • Hora: 5.00 p. m.
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