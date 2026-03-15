Las amenazas y las extorsiones no cesan en el transporte público. Esta vez, unos delincuentes intentaron cobrar un cupo de S/5 a un conductor en El Agustino, pero sus planes no salieron como lo esperaban. En uno de los buses de la Línea C no solo iba el trabajador, lo custodiaba su hijo de 16 años, quien subió con él por temor a que lo atacaran en plena ruta.

El adolescente ingresó a la unidad, ya que su progenitor es intimidado constantemente por los facinerosos. “Tenemos miedo del peligro que como choferes vivimos cada día. Me dijo: ‘Papá, te voy a acompañar y me voy a sentar en un lugar porque me angustia que te vayan a matar”, relató el operario a Latina Noticias, al describir el nivel de terror con el que sale a recorrer las calles de la capital.

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A la altura de Puente Nuevo, un sujeto subió a ómnibus y encaró al transportista. Según el testimonio de la víctima, le exigió el pago de S/5 y lo amenazó con quitarle la vida si se negaba. El hombre contó que el agresor tenía un cuchillo y que, incluso, intentó herirlo dentro del vehículo, hecho que desató momentos de preocupación entre todos los ocupantes.

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El atacante fue identificado como Jonathan García Velásquez, de 36 años. De acuerdo con la denuncia, no actuó solo, contaba con cuatro cómplices en la zona. Sin embargo, no esperaba la reacción del menor ni la intervención de los pasajeros, quienes se unieron para evitar que el hecho terminara en tragedia.

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Cobros de cupos se registran en varios distritos de Lima Metropolitana

El menor recibió algunos golpes, pero los usuarios del ómnibus y un policía de tránsito lograron reducir al hampón. Cabe mencionar que los cobros ilegales se repiten en distintos puntos de su recorrido y que en varios paraderos las mafias exigen dinero para dejar trabajar a las movilidades. Julio Bretomeche, dirigente del gremio de transportes, mencionó zonas como Puente Piedra, Zapallal, MegaPlaza Norte, Pro, el centro de Lima, Caquetá, Acho y Puente Alipio, donde la criminalidad gana terreno.

“Debemos tener policías en los buses”, manifestó el afectado

“Ya estoy pensando en retirarme porque no puedo salir a trabajar así. No hay seguridad. Debemos tener policías en los vehículos. Mi hijo me pide que deje de laborar para que no me vayan a hacer daño”, expresó el agraviado.

El caso ocurre en un contexto marcado por la violencia contra este sector. Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público registró 125 atentados vinculados a extorsión en el transporte público de Lima y Callao, con 169 víctimas, de las cuales 93 murieron y 76 quedaron heridas. Solo en lo que va de 2026, ya se reportan 10 conductores asesinados, tras la muerte de José Cumpa luego del ataque en Puente Nuevo.