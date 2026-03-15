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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de marzo, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te deparan los astros en el amor, salud y dinero? Conoce el horóscopo de hoy del peruano Jhan Sandoval.

Conoce tu horóscopo de hoy con las predicciones más precisas de Jhan Sandoval
Conoce tu horóscopo de hoy con las predicciones más precisas de Jhan Sandoval | Foto: La República

El astrólogo Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, domingo 15 de marzo de 2026, con nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco. Sus interpretaciones ofrecen orientaciones sobre el amor, la salud y el trabajo, y permiten a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis conocer qué tendencias podrían marcar su jornada y si es momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar mejores oportunidades.

¿Qué dice el horóscopo de este sábado 15 de marzo?

Aries

Has dejado muchas cosas pendientes, pero el deseo por descansar te haría postergar tus obligaciones. Cuidado, este proceder luego te traería consecuencias. Organízate y trata de avanzar.

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Tauro

Podrías incomodarte al enterarte que alguien en quien confiaste un tema importante a nivel familiar no lo atendió. Evita discusiones y trata de entender sus motivos. No pierdas la paciencia.

Géminis

No le prometas a esa persona que amas algo que no podrás cumplir. Fallarle la llevaría a desconfiar de tus intenciones o de la relación. Por la noche avanzarás pendientes de tipo laboral.

Cáncer

Te has sentido afectado por la pérdida de ese dinero, pero hoy tendrás el apoyo de alguien que generosamente te prestará para que puedas resolver lo que te preocupa. Volverá la calma.

Leo

Cuidado con tu carácter. Podrías ser muy imponente con alguien que no tiene obligaciones contigo y esto podría traer un conflicto innecesario. En el amor, rompes con una relación negativa.

Virgo

No te rindas. Está faltando poco para terminar con esa labor que por tanto tiempo te ha generado tensión. En el amor, esa persona se siente insegura por la distancia que has marcado. Discúlpate.

Libra

Tendrás que sacrificar una reunión programada con tus amistades para atender asuntos familiares que surgirán. En el amor, no juzgues anticipadamente a esa persona que estás conociendo.

Escorpio

A pesar de que esa persona es sincera en lo que te dice, te cuesta confiar en ella por los recuerdos que tienes de anteriores experiencias. No seas radical en tus decisiones y dale una oportunidad.

Sagitario

Una persona que no ha sido positiva en tu vida volverá a buscarte. Su intención es regresar a las mismas circunstancias por las que decidiste alejarte y deberás de tomar distancia. Es lo mejor.

Capricornio

Tienes que entender a esa persona que es más sensible que tú. Por momentos nota tu distancia y eso le genera inseguridad. Escúchala y dale más atención. Planificarás un viaje corto.

Acuario

Esa persona ha entendido los errores que ha cometido y buscará la manera de disculparse. Ahora te corresponde evaluar si estás en la disposición de disculparla y darle otra oportunidad.

Piscis

No será un día de descanso. Hay muchas cosas que debes de atender en casa y, posiblemente, adelantar temas laborales que debes de presentar. En el amor, demuestra más tus sentimientos.

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