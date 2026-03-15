Volodimir Zelenski aseguró que la reparación del oleoducto Druzhba podría tardar hasta seis semanas. | Composición LR

Volodimir Zelenski aseguró que la reparación del oleoducto Druzhba podría tardar hasta seis semanas. | Composición LR

El presidente Volodimir Zelenski señaló que Europa condiciona un préstamo de 90.000 millones de dólares a que Ucrania restablezca y repare el oleoducto Druzhba, que transporta petróleo ruso. El financiamiento, destinado en gran parte a la compra de armas para Kiev, permanece bloqueado por Budapest. "Les dije a nuestros aliados europeos que eso se llama chantaje", indicó.

Además, el mandatario aseguró que la infraestructura energética sufrió daños por un ataque de Moscú en enero y puntualizó que la reparación podría tardar hasta seis semanas. La agencia de noticias AFP reportó que el Druzhba es objeto de disputa entre Ucrania y Hungría.

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"¿En qué se diferencia esto de levantar las sanciones contra el Kremlin?", se preguntó el jefe de Estado, en referencia a la decisión de Donald Trump de aliviar las sanciones al petróleo ruso ante la crisis petrolera provocada por la guerra en Irán.

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Tensión europea

En ese escenario, Zelenski acusó al régimen de Viktor Orban de alimentar la hostilidad hacia Ucrania y afirmó que "asesores de comunicación rusos" se hallan en la nación magiar para favorecer la reelección del mandatario húngaro en las elecciones legislativas de abril. "Podemos trabajar con cualquier líder húngaro (…), siempre y cuando esa persona no sea un aliado de Vladímir Putin", declaró.

También dijo que conversó sobre el "chantaje" con el presidente francés Emmanuel Macron en París. "Si me ponen como condición que Ucrania no recibirá armas, entonces, disculpen, estoy impotente (...) No puedo dejar al ejército sin armas", protestó.

Mencionó que este año recibirá del país galo un nuevo sistema de defensa SAMP/T que será probado frente a misiles balísticos rusos como "alternativa" al estadounidense Patriot.

Inquietud en Kiev

El mandatario ucraniano teme perder el apoyo de Washington en el conflicto armado contra Rusia debido a la guerra desatada en Oriente Medio. "No queremos perder a los estadounidenses", declaró a un grupo de periodistas.

Zelenski aseveró que representantes de la Casa Blanca solicitaron ayuda a Kiev para contrarrestar los ataques de drones iraníes en los países del Golfo.

Por ende, envió especialistas a Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Jordania para compartir experiencia en la lucha contra los Shahed, que Moscú utiliza contra Ucrania desde la invasión rusa. "No estamos en guerra con Teherán. (…) Por el momento, se trata únicamente de (compartir) experiencia", sostuvo.