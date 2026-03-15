Napoleón Becerra: candidatos presentan sus condolencias ante fallecimiento del líder del Partido de los Trabajadores

Tras confirmarse el deceso de Napoleón Becerra, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, producto de un accidente de tránsito, distintas figuras políticas hicieron llegar sus mensajes de despedida. Uno de los que presentó sus condolencias fue el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau. El exrector de la Universidad Nacional de Ingenieria recordó tiempos pasados en los que pudo compartir espacios con Becerra.

"Lamento la partida de Napoleón Becerra, candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, quien decidió dar un paso al frente para servir al país desde la política. Un amigo, a quien conocí en la militancia desde los tiempos de Alfonso Barrantes Lingan. Mi solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú", señaló el candidato de Ahora Nación en su cuenta de X (antes Twitter).

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Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno, también se expresó por el sensible deceso: "Envío mis condolencias a los familiares y al Partido de Napoleon Becerra. Lamentable su muerte. Les abrazo con afecto y respeto", dijo en sus redes.

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Norma Yarrow, parte de la fórmula presidencial de Renovación Popular, : "Expreso mis condolencias por el fallecimiento del candidato presidencial Napoleón Becerra en Ayacucho. Mi solidaridad con su familia, amigos y militantes de su partido. Que en paz descanse", indicó.

Napoleón Becerra, candidato del PTE, falleció en accidente de tránsito

Napoleón Becerra murió este domingo 15 de marzo tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera de Rumichaca, en la región Ayacucho.

La información fue confirmada por Emily Silva, militante del partido y candidata a diputada, quien expresó su pesar por la muerte del dirigente político y extendió sus condolencias a sus familiares y allegados. En declaraciones a Latina, detalló que la comitiva en la que viajaba Becerra fue la que sufrió el siniestro y que dos integrantes del grupo presentes en el lugar fueron quienes le confirmaron lo ocurrido. Según indicó, el vehículo se encontraba a unas dos horas de la ciudad de Ayacucho cuando ocurrió el accidente.

Silva también explicó que el candidato se trasladaba por vía terrestre junto a otros miembros del partido en una camioneta, en la que viajaban entre tres y cuatro personas, incluidos aspirantes al Congreso. Asimismo, descartó que se tratara de una colisión con otro automóvil y precisó que se trató de un accidente en la carretera. La candidata añadió que varios de los acompañantes se encontraban en estado de shock y pidió a las autoridades que apoyen en la evacuación de los heridos, quienes —según le informaron— serían llevados inicialmente a Ayacucho, aunque el partido espera que puedan ser trasladados a Lima lo antes posible. Becerra tenía previsto participar esa mañana, a las 9:00, en una actividad de campaña en el distrito de Tambo-La Mar.