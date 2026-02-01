Este país simuló ejercicios navales con misiles y drones para mostrar cómo respondería ante una posible invasión marítima de China

Aumentan las tensiones en Asia Oriental. Un país sacudió el escenario geopolítico global al realizar ejercicios navales con misiles y drones. La iniciativa buscó simular la respuesta militar ante una eventual invasión marítima de China. Durante las operaciones se usó el Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS), un lanzacohetes fabricado en Estados Unidos que sirve para brindar apoyo de fuego de largo alcance y ejecutar misiones de ataque en profundidad.

También se emplearon vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento y lanchas de asalto M109 en puntos estratégicos del campo de batalla. Las maniobras se realizaron luego de que el gobierno de Xi Jinping amenazara con utilizar la fuerza para lograr una "reunificación pacífica" con la nación. Pekín asevera que la integración generará amplias oportunidades económicas y sociales.

Taiwán es el país que recientemente simuló ejercicios navales para evidenciar cómo respondería ante una posible invasión marítima de China. La administración de Xi Jinping no oculta el deseo de Pekín de integrar a la mencionada isla. La nación insular realizó las operaciones con misiles, drones y lanchas patrulleras rápidas ante las amenazas constantes de Beijing. Durante el operativo, los militares usaron sistemas HIMARS para mostrar cómo atacarían las islas Penghu en caso de que fueran capturadas primero por las fuerzas chinas y utilizadas como base para lanzar ataques contra Taiwán.

Se considera que una invasión china a la isla sería difícil, porque el Ejército Popular de Liberación de China debería cruzar antes el Estrecho de Taiwán y luego atacar el limitado número de playas aptas para el desembarco de sus fuerzas. Anteriormente, el presidente taiwanés Lai Ching-te cuestionó las "ambiciones expansionistas" de Pekín y recordó los recientes ejercicios militares de gran escala que China realizó cerca de Taipéi, territorio que la superpotencia asiática reclama como propio. El mandatario aseveró que Taiwán defenderá "firmemente" la soberanía nacional y fortalecerá la capacidad de disuasión de la isla.

Para reforzar al gobierno de Taiwán, se concretó entre Taiwán y Estados Unidos, por segunda vez, la venta de un nuevo paquete de armamento valorizado en 11.000 millones de dólares. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, el acuerdo contempla sistemas de cohetes HIMARS, misiles antitanque y antiblindaje, obuses, software militar, drones merodeadores de ataque y repuestos para otros equipos militares estratégicos.

Taiwán desafía a China y Xi Jinping pide "reunificación"

Taiwán desafía a China con el Hai Kun, un submarino designado SS-711 y conocido como Narwhal, que mide aproximadamente 70 metros de eslora. Esta unidad desplaza unas 2.500 toneladas bajo el agua. Además, los ingenieros taiwaneses equiparon la nave con propulsión diésel-eléctrica, una característica que permite operaciones silenciosas mediante energía eléctrica de baterías recargadas por motores diésel. Incluso cuenta con timones en configuración X, que mejoran la maniobrabilidad sumergida y reducen de forma significativa la firma acústica en zonas costeras.

El submarino Hai Kun puede disparar torpedos pesados Mk-48 Mod 6 de origen estadounidense y porta seis tubos lanzatorpedos de 533 milímetros. Por el momento, la nave ingresó a la fase de pruebas sumergidas progresivas.

El gobierno de Xi Jinping afirmó que la tendencia hacia la "reunificación" con Taiwán es "imparable", tras la finalización de una nueva ronda de maniobras militares a gran escala alrededor de la isla. Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhang Han, calificó los ejercicios como una "severa advertencia" dirigida tanto a los sectores que promueven la independencia taiwanesa como a la "injerencia externa".

La funcionaria sostuvo que "la tendencia histórica hacia la reunificación nacional es imparable" y afirmó que no debe subestimarse "la firme determinación, la voluntad inquebrantable ni la sólida capacidad de China para salvaguardar su soberanía nacional y su integridad territorial". Según explicó, las maniobras reflejan la posición oficial del Gobierno central respecto a Taiwán.