Un gran incendio consumió una planta de procesamiento y almacenamiento de aceite de oliva, ubicada en el área del Asentamiento 5 y 6 del distrito La Yarada Los Palos, en la región de Tacna. El incidente movilizó al Cuerpo General de Bomberos del Perú y a efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes están gestionando la emergencia.

Según la información preliminar, el material combustible ha dificultado las tareas de los rescatistas. De acuerdo con los testimonios de los residentes de la zona, el fuego habría comenzado en un almacén cerrado situado en la asociación Damnificados 23 de Junio y se habría extendido a otras áreas dentro de la planta.

Ciudadanos solicitan apoyo

Los residentes cercanos al lugar han solicitado el apoyo de las principales autoridades regionales, ya que dentro de la zona de riesgo se han registrado varias explosiones, lo que incrementa el peligro de expansión del siniestro.

Por esta razón, los vecinos han hecho un llamado al Gobierno Regional de Tacna y a las municipalidades para el envío de cisternas. La emergencia está siendo atendida por la VIII Comandancia General de Bomberos de Tacna, quienes confirmaron que su equipo ya se encuentra en el lugar. Hasta el momento, solo se han reportado pérdidas materiales.

¿Qué hacer durante un incendio?

Si se presenta un incendio, conserva la serenidad y evacua de inmediato siguiendo la ruta señalizada. Avisa de forma urgente a quienes estén cerca y comunícate con el 116, número de la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Si el fuego es incipiente y cuentas con el conocimiento necesario, emplea un extintor para controlarlo. Antes de abrir una puerta durante la evacuación, verifica que la manija no esté caliente, ya que podría indicar la presencia de fuego al otro lado.

Para evitar la inhalación de humo, cúbrete la nariz y la boca con un paño húmedo. Bajo ninguna circunstancia regreses al área afectada, salvo que los bomberos lo autoricen.

