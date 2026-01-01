HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Taiwán advierte que se reforzará para defender "firmemente" la soberanía de Taipéi tras ejercicios militares de China

El presidente Lai Ching-te cuestionó las "ambiciones expansionistas" de China tras los ejercicios militares que Beijing realizó cerca de Taiwán.

Taiwán anuncia refuerzo de su defensa ante la presión de China.
Taiwán anuncia refuerzo de su defensa ante la presión de China. | Composición LR

El Gobierno de Taiwán advirtió este jueves 1 de enero de 2026 que reforzará la defensa y la resiliencia democrática ante el aumento de la presión ejercida por la República Popular de China. El pronunciamiento se dio en un contexto internacional marcado por turbulencias.

En el discurso de Año Nuevo, el presidente Lai Ching-te cuestionó las "ambiciones expansionistas" de Pekín y recordó los recientes ejercicios militares de gran escala que Beijing realizó cerca de Taipéi, un territorio que la superpotencia asiática reclama como propio.

Taiwán advierte que defenderá la soberanía de Taipéi tras presión de China

El mandatario Lai Ching-te anunció que Taiwán defenderá "firmemente" la soberanía nacional y fortalecerá la capacidad de disuasión de la isla. También afirmó que la comunidad internacional observa la determinación de Taipéi frente a la presión de China. En ese contexto, el presidente taiwanés consideró que una defensa nacional sólida es necesaria y pidió a los partidos colaborar en la aprobación del presupuesto de defensa.

Recientemente, la Casa Blanca informó que vendió por segunda vez a Taiwán un nuevo paquete de armas valorado en 11.000 millones de dólares. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, el paquete incluye sistemas de cohetes HIMARS, misiles antitanque y antiblindaje, obuses, software militar, drones suicidas merodeadores y repuestos para otros equipos militares críticos.

China asegura que la "reunificación" con Taiwán es "imparable"

El Gobierno chino afirmó que la tendencia hacia la "reunificación" con Taiwán es "imparable" tras la finalización de una nueva ronda de maniobras militares a gran escala alrededor de la isla.

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, Zhang Han, calificó las maniobras como una "severa advertencia" dirigida tanto a los sectores que promueven la independencia taiwanesa como a la "injerencia externa".

La funcionaria sostuvo que "la tendencia histórica hacia la reunificación nacional es imparable" y afirmó que no debe subestimarse "la firme determinación, la voluntad inquebrantable ni la sólida capacidad de China para salvaguardar su soberanía nacional y su integridad territorial". Según explicó, los ejercicios militares reflejan la posición oficial del Gobierno central respecto a Taiwán.

