Alfonso López Chau respondió a las acusaciones durante su gira política en Chimbote. | Foto: LR/ Carlos Felix

Alfonso López Chau respondió a las acusaciones durante su gira política en Chimbote. | Foto: LR/ Carlos Felix

Alfonso López Chau, candidato presidencial por el partido Ahora Nación, negó las acusaciones que sugerían un presunto trámite para obtener la residencia en México. A través de un pronunciamiento público, el economista aclaró que no posee visa para dicho país y reafirmó que su nacionalidad peruana es la única que ostenta.

Desde una rueda de prensa en Chimbote, el economista calificó de "totalmente falsa" la versión de la revista Caretas, que interpretaba la tenencia de su Clave Única de Registro de Población (CURP) como un paso previo para gestionar la residencia permanente. El candidato precisó que dicho código responde a sus estancias académicas pasadas y no a un trámite migratorio en curso.

TE RECOMENDAMOS ¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

El aspirante presidencial indicó que la publicación carecía de pruebas, documentos oficiales y no tenía sustento verificable. "Se trata de una afirmación lanzada sin evidencia, basada únicamente en insinuaciones. Esta no es la primera vez que determinados medios recurren a la desinformación cuando un candidato independiente crece e incomoda al statu quo", señaló.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

López Chau explicó que sus estancias previas en territorio mexicano estuvieron motivadas por estudios de posgrado realizados bajo el auspicio de becas del Estado mexicano. Según su declaración, no posee visa vigente para dicho país, aunque sí cuenta con visa para los Estados Unidos.

"Mis padres son peruanos, yo soy peruano. Es la única nacionalidad que tengo. Cuando he viajado, ha sido por motivo de estudio, por beca, para sacarme la maestría con mención honorífica y para sacar el doctorado con carta de felicitación de la Oficina de Posgrado de México. Y fui becado por el Estado mexicano y gané un concurso de cátedras en México. Yo soy peruanazo", mencionó.

Pronunciamiento de Partido Ahora Nación

La organización política Ahora Nación respaldó las declaraciones de su líder, afirmando que no existe trámite alguno para obtener residencia ni en México ni en otro país. Asimismo, el partido cuestionó la ausencia de pruebas documentales en la publicación original y atribuyó estas versiones a un intento de desinformación frente al crecimiento de su candidatura en los sondeos de opinión.

"Esta no es la primera vez que determinados medios recurren a la desinformación cuando un candidato independiente crece e incomoda al statu quo", indicaron en el comunicado.