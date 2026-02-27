Alfonso López Chau niega trámite para obtener residencia mexicana: "Cuando he viajado ha sido por estudios"
El líder del partido Ahora Nación y exrector de la UNI, Alfonso López Chau, aclaró que sus estancias en México fueron estrictamente académicas y descartó cualquier trámite para domiciliar fuera del Perú.
- Tres candidatos que lideran las encuestas presidenciales estarán en la primera fecha del debate 2026
- Alfonso López Chau no lidera encuesta presidencial en Arequipa: estudio no proviene de empresa inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras
Alfonso López Chau, candidato presidencial por el partido Ahora Nación, negó las acusaciones que sugerían un presunto trámite para obtener la residencia en México. A través de un pronunciamiento público, el economista aclaró que no posee visa para dicho país y reafirmó que su nacionalidad peruana es la única que ostenta.
Desde una rueda de prensa en Chimbote, el economista calificó de "totalmente falsa" la versión de la revista Caretas, que interpretaba la tenencia de su Clave Única de Registro de Población (CURP) como un paso previo para gestionar la residencia permanente. El candidato precisó que dicho código responde a sus estancias académicas pasadas y no a un trámite migratorio en curso.
El aspirante presidencial indicó que la publicación carecía de pruebas, documentos oficiales y no tenía sustento verificable. "Se trata de una afirmación lanzada sin evidencia, basada únicamente en insinuaciones. Esta no es la primera vez que determinados medios recurren a la desinformación cuando un candidato independiente crece e incomoda al statu quo", señaló.
López Chau explicó que sus estancias previas en territorio mexicano estuvieron motivadas por estudios de posgrado realizados bajo el auspicio de becas del Estado mexicano. Según su declaración, no posee visa vigente para dicho país, aunque sí cuenta con visa para los Estados Unidos.
"Mis padres son peruanos, yo soy peruano. Es la única nacionalidad que tengo. Cuando he viajado, ha sido por motivo de estudio, por beca, para sacarme la maestría con mención honorífica y para sacar el doctorado con carta de felicitación de la Oficina de Posgrado de México. Y fui becado por el Estado mexicano y gané un concurso de cátedras en México. Yo soy peruanazo", mencionó.
Pronunciamiento de Partido Ahora Nación
La organización política Ahora Nación respaldó las declaraciones de su líder, afirmando que no existe trámite alguno para obtener residencia ni en México ni en otro país. Asimismo, el partido cuestionó la ausencia de pruebas documentales en la publicación original y atribuyó estas versiones a un intento de desinformación frente al crecimiento de su candidatura en los sondeos de opinión.
"Esta no es la primera vez que determinados medios recurren a la desinformación cuando un candidato independiente crece e incomoda al statu quo", indicaron en el comunicado.
El Partido Ahora Nación señaló como falso el informe de Caretas. Foto: X