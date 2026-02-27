HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Ancón: rescatan a cuatro menores de academia prepolicial que estuvieron a punto de morir ahogados en playa Miramar

Las brigadas de rescate llegaron al balneario. Unidades del SAMU de Los Olivos y San Martín de Porre stambién fueron enviadas al lugar para atender la emergencia.

Menores ahogados en Ancón
Menores ahogados en Ancón

Cuatro menores, alumnos de la academia prepolicial Marianista de Puente Piedra, fueron auxiliados tras protagonizar un incidente al ingresar al mar en la playa Miramar, en Ancón este viernes 27 de febrero.

De acuerdo con reportes preliminares, los adolescentes presentaban indicios de ahogamiento. Los afectados fueron llevados en patrulleros al Centro Materno Infantil de Ancón, donde reciben atención médica y continúan en observación.

Indagaciones

La acción conjunta del serenazgo de Ancón y salvataje permitieron salvar la vida de los jóvenes. Según información preliminar, realizaban acciones de entrenamiento en la playa. En tanto, la Policía inició diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

