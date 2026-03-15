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Gustavo Petro revela que Colombia y Venezuela pedirán su ingreso al Mercosur como miembros de pleno derecho

La moratoria que impide a Venezuela unirse al Mercosur podría levantarse, mientras Colombia busca cambiar su condición de Estado asociado.

Ambos países planean un encuentro binacional en Maracaibo. Foto: AFP.
Ambos países planean un encuentro binacional en Maracaibo. Foto: AFP.

Gustavo Petro anunció que tanto Colombia como Venezuela solicitarán su adhesión al Mercosur como miembros plenos. La declaración se dio un día después de la reunión entre ministros de ambos países en Caracas, misma que el líder de izquierda calificó como supremamente exitosa.

Además de pedir el levantamiento de la moratoria para que territorio chavista ingrese al bloque, su Gobierno también formalizará su solicitud para convertirse en miembro pleno del grupo internacional.

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¿Cuál es la situación de ambos estados?

La alianza compuesta por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay aceptó a la dictadura como integrante en 2012, pero la suspensión se produjo en 2017 tras la aplicación de la cláusula democrática debido al régimen de Nicolás Maduro. En el caso de Colombia, el país fue admitido como Estado asociado en 2004, pero aún no logró volverse un afiliado pleno.

El 17 de enero, durante la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur en Asunción, algunos de los miembros del bloque expresaron su apoyo al retorno de la democracia en Caracas, situación que podría facilitar su regreso como colaborador pleno.

Relaciones, avances y próxima reunión

Como parte de la mejora en las relaciones bilaterales, ambos países anunciaron la realización de un encuentro binacional de buena vecindad, programado para los próximos 23 y 24 de abril en Maracaibo.

La cita abordará temas clave como la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas en la región, desafíos históricos que han condicionado la relación entre los dos. A pesar de que inicialmente se esperaba una sesión a nivel presidencial, la falta de acuerdo en la fecha hizo que las negociaciones se realizaran a nivel de cancillerías.

Repercusiones de la primera cita

En su mensaje, Petro también destacó los avances en la integración energética con Venezuela, subrayando que uno de los principales obstáculos es el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Asimismo, celebró otro de los logros alcanzados en la reciente junta en Caracas: un acuerdo para realizar una conferencia específica sobre la zona junto a Bogotá. Esta cumbre fortalecerá la cooperación en áreas clave como seguridad, narcotráfico y comercio, aspectos cruciales para la estabilidad y el desarrollo regional.

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